https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581002686.html

В Белоруссии завели больше ста дел из-за угроз в адрес милиции

Свыше 100 дел возбуждено в Белоруссии по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:28

2020-10-22T14:28

2020-10-22T14:28

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

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белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 100 дел возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше 100 уголовных дел. В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых", - сообщила она <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20201022/1045955527/Press-sekretar-MVD-psikhologicheskie-ataki-kheyterov-na-menya-ne-deystvuyut.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По словам Чемодановой, те, кто занимается травлей правоохранителей, как правило, лично с ними не знакомы, в основном звонки и рассылки идут из-за рубежа. "Абсолютно не владея ситуацией, злоумышленники атакуют недостоверной информацией, необоснованными обвинениями и беспричинными угрозами. Мишенью становятся не только сотрудники, но и их родные, близкие. Цель очевидна – создать в семье стрессовую ситуацию, деморализовать, вызвать панику, склонить к принятию поспешного решения уйти из органов внутренних дел", - отметила пресс-секретарь, однако заявила, что "этот метод не действует".Она добавила, что никто из сотрудников милиции по причине травли и публикации личных данных в интернете из органов внутренних дел не уволился. "Мне о таких случаях неизвестно. Напротив, могу рассказать десятки историй, как после этих нападок милицейские коллективы, семьи сотрудников объединяются. И даже соседи вовлечены: помогают, зорко отслеживают, чтобы никто не навредил семье сотрудника", - отметила пресс-секретарь.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576579041.html

https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире