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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581002686.html
В Белоруссии завели больше ста дел из-за угроз в адрес милиции
Свыше 100 дел возбуждено в Белоруссии по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:28
2020-10-22T14:28
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 100 дел возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова."По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше 100 уголовных дел. В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых", - сообщила она <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20201022/1045955527/Press-sekretar-MVD-psikhologicheskie-ataki-kheyterov-na-menya-ne-deystvuyut.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По словам Чемодановой, те, кто занимается травлей правоохранителей, как правило, лично с ними не знакомы, в основном звонки и рассылки идут из-за рубежа. "Абсолютно не владея ситуацией, злоумышленники атакуют недостоверной информацией, необоснованными обвинениями и беспричинными угрозами. Мишенью становятся не только сотрудники, но и их родные, близкие. Цель очевидна – создать в семье стрессовую ситуацию, деморализовать, вызвать панику, склонить к принятию поспешного решения уйти из органов внутренних дел", - отметила пресс-секретарь, однако заявила, что "этот метод не действует".Она добавила, что никто из сотрудников милиции по причине травли и публикации личных данных в интернете из органов внутренних дел не уволился. "Мне о таких случаях неизвестно. Напротив, могу рассказать десятки историй, как после этих нападок милицейские коллективы, семьи сотрудников объединяются. И даже соседи вовлечены: помогают, зорко отслеживают, чтобы никто не навредил семье сотрудника", - отметила пресс-секретарь.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии завели больше ста дел из-за угроз в адрес милиции

14:28 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Свыше 100 дел возбуждено в Белоруссии по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше 100 уголовных дел. В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых", - сообщила она Sputnik Беларусь.
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По словам Чемодановой, те, кто занимается травлей правоохранителей, как правило, лично с ними не знакомы, в основном звонки и рассылки идут из-за рубежа. "Абсолютно не владея ситуацией, злоумышленники атакуют недостоверной информацией, необоснованными обвинениями и беспричинными угрозами. Мишенью становятся не только сотрудники, но и их родные, близкие. Цель очевидна – создать в семье стрессовую ситуацию, деморализовать, вызвать панику, склонить к принятию поспешного решения уйти из органов внутренних дел", - отметила пресс-секретарь, однако заявила, что "этот метод не действует".
"Есть много примеров, когда те, кто оскорблял сотрудников милиции, приносили не только свои извинения в суде, но и возмещали моральный вред деньгами. Все средства сотрудники передают, передавали и будут передавать для оказания помощи нуждающимся детям", - сказала Чемоданова.
Она добавила, что никто из сотрудников милиции по причине травли и публикации личных данных в интернете из органов внутренних дел не уволился. "Мне о таких случаях неизвестно. Напротив, могу рассказать десятки историй, как после этих нападок милицейские коллективы, семьи сотрудников объединяются. И даже соседи вовлечены: помогают, зорко отслеживают, чтобы никто не навредил семье сотрудника", - отметила пресс-секретарь.
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18 октября, 20:01Протесты в Белоруссии
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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