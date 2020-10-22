В Белоруссии завели больше ста дел из-за угроз в адрес милиции
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Свыше 100 дел возбуждено в Белоруссии по фактам угроз, оскорблений в адрес сотрудников милиции, а также разглашения персональных данных, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше 100 уголовных дел. В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых", - сообщила она Sputnik Беларусь.
По словам Чемодановой, те, кто занимается травлей правоохранителей, как правило, лично с ними не знакомы, в основном звонки и рассылки идут из-за рубежа. "Абсолютно не владея ситуацией, злоумышленники атакуют недостоверной информацией, необоснованными обвинениями и беспричинными угрозами. Мишенью становятся не только сотрудники, но и их родные, близкие. Цель очевидна – создать в семье стрессовую ситуацию, деморализовать, вызвать панику, склонить к принятию поспешного решения уйти из органов внутренних дел", - отметила пресс-секретарь, однако заявила, что "этот метод не действует".
"Есть много примеров, когда те, кто оскорблял сотрудников милиции, приносили не только свои извинения в суде, но и возмещали моральный вред деньгами. Все средства сотрудники передают, передавали и будут передавать для оказания помощи нуждающимся детям", - сказала Чемоданова.
Она добавила, что никто из сотрудников милиции по причине травли и публикации личных данных в интернете из органов внутренних дел не уволился. "Мне о таких случаях неизвестно. Напротив, могу рассказать десятки историй, как после этих нападок милицейские коллективы, семьи сотрудников объединяются. И даже соседи вовлечены: помогают, зорко отслеживают, чтобы никто не навредил семье сотрудника", - отметила пресс-секретарь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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