https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580998179.html
Нарышкин отметил попытки незаконно изменить госустройство Белоруссии
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы видят стремление неконституционными методами изменить государственное устройство... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:04
2020-10-22T14:04
2020-10-22T14:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявил, что спецслужбы видят стремление неконституционными методами изменить государственное устройство <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее в четверг Нарышкин провел во время визита в Минск встречу с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>."У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сказал Нарышкин.Реформирование конституции Белоруссии даст ответы на многие вопросы о происходящем в стране, однако сохранение стабильности является крайне важным условием ее развития, заявил Сергей Нарышкин.Оценивая состоявшиеся переговоры, Нарышкин отметил, что у него с белорусским лидером состоялся "обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности". Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб, указал он.Глава Службы внешней разведки РФ в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в Минск.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/lukashenko-1580969421.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 окт – РИА Новости.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
заявил, что спецслужбы видят стремление неконституционными методами изменить государственное устройство Белоруссии
.
"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - сказал Нарышкин, касаясь ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. По словам Нарышкина , "сохранить стабильность в стране крайне важно".
Ранее в четверг Нарышкин провел во время визита в Минск встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
"У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сказал Нарышкин.
Реформирование конституции Белоруссии даст ответы на многие вопросы о происходящем в стране, однако сохранение стабильности является крайне важным условием ее развития, заявил Сергей Нарышкин.
"Реформа конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства и общества", - заявил Нарышкин, рассказывая о подробностях прошедшей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Оценивая состоявшиеся переговоры, Нарышкин отметил, что у него с белорусским лидером состоялся "обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности". Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб, указал он.
Глава Службы внешней разведки РФ в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в Минск.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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