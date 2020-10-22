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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580965019.html
В Минске проходит совместная коллегия спецслужб России и Белоруссии
Совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии проходит в четверг в Минске, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:51
2020-10-22T12:46
протесты в белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Совместное заседание коллегии спецслужб России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходит в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, заявил глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Как передает госагентство <a href="https://www.belta.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>, на встрече с лидером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> Нарышкин выразил признательность белорусским коллегам за организацию в Минске заседания коллегии спецслужб двух стран.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> России в четверг утром прилетел в белорусскую столицу с неанонсированным визитом.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит совместная коллегия спецслужб России и Белоруссии

11:51 22.10.2020 (обновлено: 12:46 22.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредседатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии проходит в четверг в Минске, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Как передает госагентство Белта, на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко Нарышкин выразил признательность белорусским коллегам за организацию в Минске заседания коллегии спецслужб двух стран.
"Благодарю наших коллег за то, что мы сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий наших специальных служб. Проводим его в непростое время", - сказал Нарышкин.
Глава СВР России в четверг утром прилетел в белорусскую столицу с неанонсированным визитом.
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Протесты в БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМинскБелоруссияВ мире
 
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