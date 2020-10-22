https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580965019.html
В Минске проходит совместная коллегия спецслужб России и Белоруссии
Совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии проходит в четверг в Минске, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:51
2020-10-22T11:51
2020-10-22T12:46
протесты в белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Совместное заседание коллегии спецслужб России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходит в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, заявил глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Как передает госагентство <a href="https://www.belta.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>, на встрече с лидером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> Нарышкин выразил признательность белорусским коллегам за организацию в Минске заседания коллегии спецслужб двух стран.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> России в четверг утром прилетел в белорусскую столицу с неанонсированным визитом.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, минск, белоруссия, в мире