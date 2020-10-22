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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
У Москвы и Минска немного друзей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:43
2020-10-22T14:14
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> и Минска немного друзей, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с главой Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Нарышкиным</a>."В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Белоруссии. Мы должны реагировать", — приводит его слова Telegram-канал "<u><a href="https://tlg.today/pul_1/1758">Пул первого</a></u>".Нарышкин прибыл сегодня утром с неанонсированным визитом в Минск. По словам главы СВР, в столице республики состоится совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии.В начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html
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россия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире

11:43 22.10.2020 (обновлено: 14:14 22.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредседатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 22 окт — РИА Новости. У Москвы и Минска немного друзей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
"В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Белоруссии. Мы должны реагировать", — приводит его слова Telegram-канал "Пул первого".
Нарышкин прибыл сегодня утром с неанонсированным визитом в Минск. По словам главы СВР, в столице республики состоится совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии.
В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.
Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.
В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
20 октября, 14:36Протесты в Белоруссии
"Осталось пять дней". Тихановская обратилась к белорусским силовикам
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).
Ситуация в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Белоруссия идет на поправки. Что поменяют в Конституции республики
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоСергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
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