https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html

Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире

У Москвы и Минска немного друзей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:43

2020-10-22T11:43

2020-10-22T14:14

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> и Минска немного друзей, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с главой Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Нарышкиным</a>."В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Белоруссии. Мы должны реагировать", — приводит его слова Telegram-канал "<u><a href="https://tlg.today/pul_1/1758">Пул первого</a></u>".Нарышкин прибыл сегодня утром с неанонсированным визитом в Минск. По словам главы СВР, в столице республики состоится совместное заседание коллегии спецслужб России и Белоруссии.В начале августа в <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html">вступление</a> в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. По инициативе Тихановской, которую оппозиция считает избранным лидером, в стране создали Координационный совет по транзиту власти. Его представители требуют назначения новых выборов и переговоров.Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти. Большинство членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в том числе сама Тихановская (она уехала в Литву сразу после выборов).<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире