https://ria.ru/20201022/arkheologiya-1581027973.html

Археологи обнаружили в Крыму необычную находку

Череп времен III тысячелетия до нашей эры со следами неудачно проведенной трепанации обнаружили антропологи Института археологии РАН при изучении материалов... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:25

2020-10-22T16:25

2020-10-22T17:04

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Череп времен III тысячелетия до нашей эры со следами неудачно проведенной трепанации обнаружили антропологи Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> при изучении материалов раскопок кургана у села Льговское в восточном <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, на сегодняшний день это одна из крупнейших известных трепанаций эпохи бронзы, сообщает Институт археологии."Трепанации у представителей эпох энеолита и различных периодов бронзы, происходящих с территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Нижнего Подонья, Северного Крыма, известны: ранее здесь были обнаружены черепа с различными прижизненными трепанациями. Их значительная численность – более 15 случаев – указывает на бытование особых традиций, связанных с применением этой операции у населения региона", - отметила заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии Мария Добровольская, слова которой цитируются в сообщении.Отмечается, что новая трепанация "поражает большими размерами и тонкостью работы – это пример удивительного искусства древнего мастера-хирурга, который с ювелирной точностью выскоблил каменным орудием довольно большой участок кости, оставив тончайшую, меньше миллиметра толщиной, костную пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды". Находка была обнаружена при раскопках кургана у села Льговское в восточном Крыму.В юго-западной части кургана археологи расчистили погребение и обнаружили скелет, огражденный прямоугольной деревянной конструкцией. По мнению археологов, это останки молодого мужчины 20-29 лет, который был уложен на циновку или кожаное покрытие – об этом свидетельствует мощный слой органики, покрывающий каменную плиту, которая служила полом могильной ямы.Еще на этапе первичного описания находки ученые заметили следы хирургического вмешательства на своде черепа. Исследователям, применившим современные лабораторные методики, удалось составить общее представление о проведенной операции."Этому молодому человеку не повезло: несмотря на то, что выживаемость после трепанаций даже в первобытные времена была очень высокой, он, видимо, умер в скором времени после операции – об этом свидетельствует отсутствие явных следов заживления: отчетливо видны следы трепанационного инструмента на поверхности кости. Как ни парадоксально, это редкость, так как чаще всего люди в древности благополучно выживали даже после нескольких трепанаций", – пояснила Добровольская.

https://ria.ru/20200901/zakhoroneniya-1576581837.html

https://ria.ru/20200809/1575508639.html

https://ria.ru/20200804/1575323826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, археология, открытия - риа наука, республика крым