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МИД призвал стороны в Афганистане снизить уровень насилия
Москва призывает противоборствующие стороны в Афганистане снизить уровень насилия и переключиться на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:02
2020-10-22T17:02
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает противоборствующие стороны в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> снизить уровень насилия и переключиться на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."На фоне тупиковой ситуации вокруг технических вопросов на переговорах по национальному примирению в последнее время в Афганистане фиксируется рост насилия. Боевые действия ведутся на значительной части территории страны", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что на прошедшей неделе обострилась ситуация на юге в провинции Гельмен, сложная военно-политическая обстановка наблюдается в других регионах страны, гибнут мирные жители."Мы призываем противоборствующие афганские стороны к снижению уровня насилия и переключению основных усилий на переговорный процесс. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время делегация официального <a href="http://ria.ru/location_Kabul/" target="_blank" data-auto="true">Кабула</a> и движения талибов, которые находятся в <a href="http://ria.ru/location_Doha/" target="_blank" data-auto="true">Дохе</a>, придут к консенсусу по спорным процедурным вопросам и приступят к обсуждению ключевых моментов повестки дня национального примирения", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире

МИД призвал стороны в Афганистане снизить уровень насилия

17:02 22.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва призывает противоборствующие стороны в Афганистане снизить уровень насилия и переключиться на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне тупиковой ситуации вокруг технических вопросов на переговорах по национальному примирению в последнее время в Афганистане фиксируется рост насилия. Боевые действия ведутся на значительной части территории страны", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что на прошедшей неделе обострилась ситуация на юге в провинции Гельмен, сложная военно-политическая обстановка наблюдается в других регионах страны, гибнут мирные жители.
"Мы призываем противоборствующие афганские стороны к снижению уровня насилия и переключению основных усилий на переговорный процесс. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время делегация официального Кабула и движения талибов, которые находятся в Дохе, придут к консенсусу по спорным процедурным вопросам и приступят к обсуждению ключевых моментов повестки дня национального примирения", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанВ мире
 
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