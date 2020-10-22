https://ria.ru/20201022/afganistan-1581037900.html

МИД призвал стороны в Афганистане снизить уровень насилия

Москва призывает противоборствующие стороны в Афганистане снизить уровень насилия и переключиться на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:02

2020-10-22T17:02

2020-10-22T17:02

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает противоборствующие стороны в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> снизить уровень насилия и переключиться на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."На фоне тупиковой ситуации вокруг технических вопросов на переговорах по национальному примирению в последнее время в Афганистане фиксируется рост насилия. Боевые действия ведутся на значительной части территории страны", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что на прошедшей неделе обострилась ситуация на юге в провинции Гельмен, сложная военно-политическая обстановка наблюдается в других регионах страны, гибнут мирные жители."Мы призываем противоборствующие афганские стороны к снижению уровня насилия и переключению основных усилий на переговорный процесс. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время делегация официального <a href="http://ria.ru/location_Kabul/" target="_blank" data-auto="true">Кабула</a> и движения талибов, которые находятся в <a href="http://ria.ru/location_Doha/" target="_blank" data-auto="true">Дохе</a>, придут к консенсусу по спорным процедурным вопросам и приступят к обсуждению ключевых моментов повестки дня национального примирения", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20201020/voyska-1580572792.html

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, в мире