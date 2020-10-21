https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580904090.html

СМИ: в Грузии задержали захватившего заложников в банке

Мужчина, захвативший заложников в банке в Зугдиди, сдался полиции, сообщил грузинский Первый канал. РИА Новости, 21.10.2020

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захват заложников в грузинском банке

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, захвативший заложников в банке в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, сдался полиции, сообщил грузинский Первый канал. Отмечается, что спецоперация завершилась, силовики вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены. Вооруженный человек днем ворвался в здание филиала Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в Зугдиди и захватил его сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек.Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать через пожарную лестницу и крышу, пожилых людей и беременную женщину освободил сам преступник.

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в грузинском Зугдиди Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается. 2020-10-21T21:01 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире