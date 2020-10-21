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https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580889965.html
Захвативший отделение банка в Грузии освободил несколько заложников
В МВД Грузии подтвердили распространенную в СМИ информацию об освобождении двух заложников из банка в Зугдиди. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:09
2020-10-21T19:47
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> В МВД Грузии подтвердили распространенную в СМИ информацию об освобождении двух заложников из банка в Зугдиди.Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой видно, как две женщины покидают здание.Представитель МВД добавил, что идут переговоры для освобождения оставшихся заложников.Ранее <a href="https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249765033/Na-zapade-Gruzii-proizoshel-zakhvat-zalozhnikov.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Грузия</a> сообщил, что из здания освободили двух человек. Отмечалось, что предположительно преступник продолжает удерживать еще 15 заложников.Вооруженный захватчик днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников — как сотрудников, так и посетителей. Он требует 500 тысяч долларов. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания через пожарную лестницу и крышу, некоторых освободил сам преступник, среди них пожилые и беременная женщина.
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html
зугдиди
грузия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди
Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди. Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса.
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире

Захвативший отделение банка в Грузии освободил несколько заложников

19:09 21.10.2020 (обновлено: 19:47 21.10.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейский возле филиала "Банка Грузии" в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. В МВД Грузии подтвердили распространенную в СМИ информацию об освобождении двух заложников из банка в Зугдиди.
Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой видно, как две женщины покидают здание.
Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Представитель МВД добавил, что идут переговоры для освобождения оставшихся заложников.
Ранее Sputnik Грузия сообщил, что из здания освободили двух человек. Отмечалось, что предположительно преступник продолжает удерживать еще 15 заложников.
Вооруженный захватчик днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников — как сотрудников, так и посетителей. Он требует 500 тысяч долларов.
МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания через пожарную лестницу и крышу, некоторых освободил сам преступник, среди них пожилые и беременная женщина.
 
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиМВД ГрузииГрузияВ мире
 
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