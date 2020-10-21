https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580889965.html

Захвативший отделение банка в Грузии освободил несколько заложников

В МВД Грузии подтвердили распространенную в СМИ информацию об освобождении двух заложников из банка в Зугдиди. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:09

2020-10-21T19:09

2020-10-21T19:47

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

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в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> В МВД Грузии подтвердили распространенную в СМИ информацию об освобождении двух заложников из банка в Зугдиди.Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой видно, как две женщины покидают здание.Представитель МВД добавил, что идут переговоры для освобождения оставшихся заложников.Ранее <a href="https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249765033/Na-zapade-Gruzii-proizoshel-zakhvat-zalozhnikov.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Грузия</a> сообщил, что из здания освободили двух человек. Отмечалось, что предположительно преступник продолжает удерживать еще 15 заложников.Вооруженный захватчик днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников — как сотрудников, так и посетителей. Он требует 500 тысяч долларов. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов. Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать из здания через пожарную лестницу и крышу, некоторых освободил сам преступник, среди них пожилые и беременная женщина.

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди. Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. 2020-10-21T19:09 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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