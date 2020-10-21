https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580837527.html

СМИ: захватившие заложников в грузинском банке требуют 500 тысяч долларов

Телекомпания "Рустави 2" сообщает, что вооруженные преступники, захватившие филиал банка Грузии в Зугдиди, требуют 500 тысяч долларов. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:21

2020-10-21T15:21

2020-10-21T18:09

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Телекомпания <a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank">"Рустави 2"</a> сообщает, что вооруженные преступники, захватившие филиал банка Грузии в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, требуют 500 тысяч долларов.По данным телекомпании <a href="https://www.youtube.com/user/MaestroCTN#p/u/43/til3N3BM_dg" target="_blank">"Маестро",</a> преступники также требуют встречи с неким высокопоставленным чиновником.Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - как сотрудников, так и посетителей филиала банка Грузии. По данным телекомпаний, преступник вооружен автоматом и гранатой. По данным ТВ "Рустави 2", в филиале находятся предположительно 30 человек. Позже "Рустави 2" сообщила уже о двух захватчиках банка - по словам телекомпании, они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580836002.html

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире