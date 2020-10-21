СМИ: захватившие заложников в грузинском банке требуют 500 тысяч долларов
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.
Возбуждено уголовное дело.