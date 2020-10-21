https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580836002.html
СМИ сообщили об освобождении части заложников из банка в Грузии
Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что пожилым людям позволили покинуть филиал банка в Зугдиди, где ранее произошел захват заложников. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:17
2020-10-21T15:17
2020-10-21T18:10
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Грузинская телекомпания "<a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Рустави 2</a>" сообщает, что пожилым людям позволили покинуть филиал банка в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, где ранее произошел захват заложников."В филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, где проходит спецоперация, находятся два преступника, они несколько раз выстрелили. Как известно, они заставили заложников сесть на колени, после чего пожилым дали возможность покинуть здание", - сообщает телекомпания.По данным ТВ, один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - как сотрудников, так и посетителей филиала банка Грузии. По данным телекомпаний, преступник вооружен автоматом и гранатой. По данным ТВ "Рустави 2", в филиале находятся предположительно 30 человек. Позже "Рустави 2" сообщила уже о двух захватчиках банка - по словам телекомпании, они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580837527.html
зугдиди
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди
Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация
В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди.
Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса.
2020-10-21T15:17
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PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире