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https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580836002.html
СМИ сообщили об освобождении части заложников из банка в Грузии
Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что пожилым людям позволили покинуть филиал банка в Зугдиди, где ранее произошел захват заложников. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:17
2020-10-21T18:10
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Грузинская телекомпания "<a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Рустави 2</a>" сообщает, что пожилым людям позволили покинуть филиал банка в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, где ранее произошел захват заложников."В филиале банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, где проходит спецоперация, находятся два преступника, они несколько раз выстрелили. Как известно, они заставили заложников сесть на колени, после чего пожилым дали возможность покинуть здание", - сообщает телекомпания.По данным ТВ, один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - как сотрудников, так и посетителей филиала банка Грузии. По данным телекомпаний, преступник вооружен автоматом и гранатой. По данным ТВ "Рустави 2", в филиале находятся предположительно 30 человек. Позже "Рустави 2" сообщила уже о двух захватчиках банка - по словам телекомпании, они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.
https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580837527.html
зугдиди
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Ситуация на месте захвата заложников в банке в грузинском Зугдиди
Грузия - Мужчина захватил заложников в банке в грузинском Зугдиди, у него граната и автомат, идет спецоперация В МВД Грузии возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в Зугдиди. Производство открыто по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса.
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире

СМИ сообщили об освобождении части заложников из банка в Грузии

15:17 21.10.2020 (обновлено: 18:10 21.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает, что пожилым людям позволили покинуть филиал банка в Зугдиди, где ранее произошел захват заложников.
"В филиале банка Грузии, где проходит спецоперация, находятся два преступника, они несколько раз выстрелили. Как известно, они заставили заложников сесть на колени, после чего пожилым дали возможность покинуть здание", - сообщает телекомпания.
Автомобиль скорой помощи недалеко от места захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 15:21
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По данным ТВ, один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.
Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - как сотрудников, так и посетителей филиала банка Грузии. По данным телекомпаний, преступник вооружен автоматом и гранатой. По данным ТВ "Рустави 2", в филиале находятся предположительно 30 человек. Позже "Рустави 2" сообщила уже о двух захватчиках банка - по словам телекомпании, они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.
"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
1 из 7

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

Отцепленная улица рядом с филиалом Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
2 из 7

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди
3 из 7

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Sputnik

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

Автомобиль скорой помощи недалеко от места захвата заложников в Зугдиди
4 из 7

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

© Sputnik
© AFP 2020 / Stringer

Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, но пока безрезультатно.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
5 из 7

Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, но пока безрезультатно.

© AFP 2020 / Stringer
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.

Автомобили полиции возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
6 из 7

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Sputnik

Возбуждено уголовное дело.

Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди
7 из 7

Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik
1 из 7

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 7

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 7

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 7

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

© Sputnik
5 из 7

Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, но пока безрезультатно.

© AFP 2020 / Stringer
6 из 7

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 7

Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik
 
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиГрузияВ мире
 
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