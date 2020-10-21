Хуснуллин рассказал о реализации плана по водоснабжению Крыма
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Восемь из 14 мероприятий комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова уже реализуются, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина.
Ранее правительство России решило на соответствующие цели до 2024 года направить порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это позволит увеличить подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Проект постановления правительства о водоснабжении Крыма, разработанный Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами, сейчас проходит согласование.
Хуснуллин доложил, что комплексный план включает разработку новых месторождений подземных вод, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт уже существующих объектов, рассматривается возможность опреснения воды.
"План мы разделили на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. "В настоящее время из 14 мероприятий восемь мероприятий плана уже реализуется", - сказал он.
Вице-премьер уточнил, что на реализацию первоочередных мероприятий правительство уже выделило из резервного фонда 5,8 миллиарда рублей. Также, отметил он, 880 миллионов рублей выделено Крыму и Севастополю на реализацию мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
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