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https://ria.ru/20201021/vodosnabzhenie-1580893610.html
Хуснуллин рассказал о реализации плана по водоснабжению Крыма
Восемь из 14 мероприятий комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова уже реализуются, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:29
2020-10-21T19:29
марат хуснуллин
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Восемь из 14 мероприятий комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова уже реализуются, сообщил вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> на совещании у президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Ранее правительство России решило на соответствующие цели до 2024 года направить порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это позволит увеличить подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Проект постановления правительства о водоснабжении Крыма, разработанный Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами, сейчас проходит согласование.Хуснуллин доложил, что комплексный план включает разработку новых месторождений подземных вод, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт уже существующих объектов, рассматривается возможность опреснения воды."План мы разделили на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. "В настоящее время из 14 мероприятий восемь мероприятий плана уже реализуется", - сказал он.Вице-премьер уточнил, что на реализацию первоочередных мероприятий правительство уже выделило из резервного фонда 5,8 миллиарда рублей. Также, отметил он, 880 миллионов рублей выделено Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> на реализацию мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения.<a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a> и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в <a href="http://ria.ru/location_Belogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Белогорске</a>.
https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html
https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html
республика крым
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марат хуснуллин, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

Хуснуллин рассказал о реализации плана по водоснабжению Крыма

19:29 21.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Восемь из 14 мероприятий комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова уже реализуются, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина.
Ранее правительство России решило на соответствующие цели до 2024 года направить порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это позволит увеличить подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Проект постановления правительства о водоснабжении Крыма, разработанный Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами, сейчас проходит согласование.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
13:23
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Хуснуллин доложил, что комплексный план включает разработку новых месторождений подземных вод, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт уже существующих объектов, рассматривается возможность опреснения воды.
"План мы разделили на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. "В настоящее время из 14 мероприятий восемь мероприятий плана уже реализуется", - сказал он.
Вице-премьер уточнил, что на реализацию первоочередных мероприятий правительство уже выделило из резервного фонда 5,8 миллиарда рублей. Также, отметил он, 880 миллионов рублей выделено Крыму и Севастополю на реализацию мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
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Марат ХуснуллинВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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