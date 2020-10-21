Церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
29 октября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию XVIII церемонии вручения главной премии в области управления "ТОП-1000 российских менеджеров".
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Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.
В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.
В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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