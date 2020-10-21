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Церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
29 октября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию XVIII церемонии вручения главной премии в области управления "ТОП-1000 российских менеджеров".
2020-10-21T15:38
2020-10-21T15:38
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201029/952948048.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.<br>В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

15:38 21.10.2020
 
Читать ria.ru в
29 октября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию XVIII церемонии вручения главной премии в области управления "ТОП-1000 российских менеджеров".
Задать вопрос

Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.
В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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