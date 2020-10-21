Ереван заявил о неготовности Баку к компромиссам по Карабаху
19:19 21.10.2020 (обновлено: 20:53 21.10.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В среду в видеообращении в Facebook Пашинян заявил, что "на данном этапе карабахский вопрос не имеет дипломатического решения", так как Азербайджан стремится к военному решению. По его словам, "практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана", и в этих условиях говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе".
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"В очередной раз отмечаем, что дипломатического решения карабахского вопроса на данном этапе нет именно из-за деструктивной позиции Азербайджана. Никол Пашинян неоднократно, в том числе в последние дни, подчеркивал, что армянская сторона готова к переговорному процессу на основе компромиссов, но практика показала, что эта логика неприемлема для Азербайджана", - сказала Геворгян.
Она напомнила также, что ранее премьер Армении выдвинул тезис о том, что урегулирование карабахского конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.
"Никакого подобного заявления, в том числе о компромиссах, со стороны (президента Азербайджана Ильхама) Алиева не звучало", - сказала пресс-секретарь.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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