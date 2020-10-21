https://ria.ru/20201021/karabakh-1580891726.html

Ереван заявил о неготовности Баку к компромиссам по Карабаху

Логика мирных переговоров по Карабаху на основе компромиссов неприемлема для Баку, заявила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:19

2020-10-21T19:19

2020-10-21T20:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Логика мирных переговоров по Карабаху на основе компромиссов неприемлема для <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, заявила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Мане Геворгян, комментируя слова премьера об отсутствии на данном этапе дипломатического решение карабахской проблемы.В среду в видеообращении в Facebook Пашинян заявил, что "на данном этапе карабахский вопрос не имеет дипломатического решения", так как <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> стремится к военному решению. По его словам, "практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана", и в этих условиях говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум, на данном этапе"."В очередной раз отмечаем, что дипломатического решения карабахского вопроса на данном этапе нет именно из-за деструктивной позиции Азербайджана. <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> неоднократно, в том числе в последние дни, подчеркивал, что армянская сторона готова к переговорному процессу на основе компромиссов, но практика показала, что эта логика неприемлема для Азербайджана", - сказала Геворгян.Она напомнила также, что ранее премьер Армении выдвинул тезис о том, что урегулирование карабахского конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана."Никакого подобного заявления, в том числе о компромиссах, со стороны (президента Азербайджана Ильхама) <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Алиева</a> не звучало", - сказала пресс-секретарь.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире