https://ria.ru/20201021/gospitalizatsiya-1580774415.html
В Москве за сутки госпитализировали 1215 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:38
2020-10-21T10:38
2020-10-21T10:39
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> За последние сутки в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.