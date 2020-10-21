https://ria.ru/20201021/gospitalizatsiya-1580774415.html

В Москве за сутки госпитализировали 1215 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека, сообщает оперативный штаб по контролю РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:38

2020-10-21T10:38

2020-10-21T10:39

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> За последние сутки в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 8,8% среди заболевших - дети, 44,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус в россии, общество