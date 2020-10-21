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https://ria.ru/20201021/ekologicheskie-problemy-1580878426.html
Круглый стол об экологических проблемах крупных городов
26 октября в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?", организованный Счетной палатой Российской Федерации.
2020-10-21T18:04
2020-10-21T18:04
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201026/952948549.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил МЕНЬ;<br>- член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ОРДЕНОВ;<br>- заместитель председателя Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;<br>- советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;<br>- Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН;<br>- руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА;<br>- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;<br>- заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ;<br>- заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей БОБЫЛЕВ;<br>- декан факультет городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;<br>- директор консультационной компании Green Business (Швеция) Ричард АЛМГРЕН;<br>- вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир КИРИЛЛОВ;<br>- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;<br>- вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления ОК "Русал" Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ;<br>- начальник управления энергосбережения и экологии ПАО "Газпром" Александр ИШКОВ;<br>- главный экономист ГКР "ВЭБ.РФ" Андрей КЛЕПАЧ;<br>- директор Дирекции по управлению проектами в области экологии и энергоэффективности ПАО "Сбербанк России" Всеволод ГАВРИЛОВ;<br>- председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена ШАРОЙКИНА;<br>- руководитель Росгидромета Игорь ШУМАКОВ;<br>- заместитель Губернатора Челябинской области Сергей СУШКОВ;<br>- координатор программ российско-шведского сотрудничества&nbsp; Шведского агентства по охране окружающей среды&nbsp; Оке МИКАЭЛЬССОН;<br>- директор ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Сергей КУЗЬМИН;<br>- генеральный директор АО "НИИ "Атмосфера" Александр РОМАНОВ;<br>- заместитель генерального директора АО "НИИ "Атмосфера" Олег МАРЦЫНКОВСКИЙ.<br><br>Модератор — заместитель директора НИИ "Центр экологической промышленной политики" Татьяна ГУСЕВА.<br><br>На сегодняшний день более 50 млн человек проживает в условиях загрязненного воздуха. Очень высокий уровень загрязнения наблюдается в 18 городах с общим числом жителей в них 3,3 млн человек. В целях кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшения выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах, реализуется федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". <br>В ходе мероприятия будут обсуждаться результаты мониторинга хода реализации федерального проекта и возможные риски недостижения поставленной цели.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол об экологических проблемах крупных городов

18:04 21.10.2020
 
Читать ria.ru в
26 октября в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?", организованный Счетной палатой Российской Федерации.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил МЕНЬ;
- член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ОРДЕНОВ;
- заместитель председателя Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;
- советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН;
- руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА;
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ;
- заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей БОБЫЛЕВ;
- декан факультет городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;
- директор консультационной компании Green Business (Швеция) Ричард АЛМГРЕН;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир КИРИЛЛОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления ОК "Русал" Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ;
- начальник управления энергосбережения и экологии ПАО "Газпром" Александр ИШКОВ;
- главный экономист ГКР "ВЭБ.РФ" Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Дирекции по управлению проектами в области экологии и энергоэффективности ПАО "Сбербанк России" Всеволод ГАВРИЛОВ;
- председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена ШАРОЙКИНА;
- руководитель Росгидромета Игорь ШУМАКОВ;
- заместитель Губернатора Челябинской области Сергей СУШКОВ;
- координатор программ российско-шведского сотрудничества  Шведского агентства по охране окружающей среды  Оке МИКАЭЛЬССОН;
- директор ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Сергей КУЗЬМИН;
- генеральный директор АО "НИИ "Атмосфера" Александр РОМАНОВ;
- заместитель генерального директора АО "НИИ "Атмосфера" Олег МАРЦЫНКОВСКИЙ.

Модератор — заместитель директора НИИ "Центр экологической промышленной политики" Татьяна ГУСЕВА.

На сегодняшний день более 50 млн человек проживает в условиях загрязненного воздуха. Очень высокий уровень загрязнения наблюдается в 18 городах с общим числом жителей в них 3,3 млн человек. В целях кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшения выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах, реализуется федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
В ходе мероприятия будут обсуждаться результаты мониторинга хода реализации федерального проекта и возможные риски недостижения поставленной цели.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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