Круглый стол об экологических проблемах крупных городов
26 октября в 12:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?", организованный Счетной палатой Российской Федерации.
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К участию приглашены:
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил МЕНЬ;
- член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ОРДЕНОВ;
- заместитель председателя Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;
- советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН;
- руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА;
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ;
- заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей БОБЫЛЕВ;
- декан факультет городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;
- директор консультационной компании Green Business (Швеция) Ричард АЛМГРЕН;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир КИРИЛЛОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления ОК "Русал" Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ;
- начальник управления энергосбережения и экологии ПАО "Газпром" Александр ИШКОВ;
- главный экономист ГКР "ВЭБ.РФ" Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Дирекции по управлению проектами в области экологии и энергоэффективности ПАО "Сбербанк России" Всеволод ГАВРИЛОВ;
- председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена ШАРОЙКИНА;
- руководитель Росгидромета Игорь ШУМАКОВ;
- заместитель Губернатора Челябинской области Сергей СУШКОВ;
- координатор программ российско-шведского сотрудничества Шведского агентства по охране окружающей среды Оке МИКАЭЛЬССОН;
- директор ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Сергей КУЗЬМИН;
- генеральный директор АО "НИИ "Атмосфера" Александр РОМАНОВ;
- заместитель генерального директора АО "НИИ "Атмосфера" Олег МАРЦЫНКОВСКИЙ.
Модератор — заместитель директора НИИ "Центр экологической промышленной политики" Татьяна ГУСЕВА.
На сегодняшний день более 50 млн человек проживает в условиях загрязненного воздуха. Очень высокий уровень загрязнения наблюдается в 18 городах с общим числом жителей в них 3,3 млн человек. В целях кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшения выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах, реализуется федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
В ходе мероприятия будут обсуждаться результаты мониторинга хода реализации федерального проекта и возможные риски недостижения поставленной цели.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил МЕНЬ;
- член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ОРДЕНОВ;
- заместитель председателя Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;
- советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан ЭДЕЛЬГЕРИЕВ;
- Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН;
- руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА;
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис РЕВИЧ;
- заведующий кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей БОБЫЛЕВ;
- декан факультет городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН;
- директор консультационной компании Green Business (Швеция) Ричард АЛМГРЕН;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир КИРИЛЛОВ;
- руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ;
- вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления ОК "Русал" Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ;
- начальник управления энергосбережения и экологии ПАО "Газпром" Александр ИШКОВ;
- главный экономист ГКР "ВЭБ.РФ" Андрей КЛЕПАЧ;
- директор Дирекции по управлению проектами в области экологии и энергоэффективности ПАО "Сбербанк России" Всеволод ГАВРИЛОВ;
- председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена ШАРОЙКИНА;
- руководитель Росгидромета Игорь ШУМАКОВ;
- заместитель Губернатора Челябинской области Сергей СУШКОВ;
- координатор программ российско-шведского сотрудничества Шведского агентства по охране окружающей среды Оке МИКАЭЛЬССОН;
- директор ФБУН "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора Сергей КУЗЬМИН;
- генеральный директор АО "НИИ "Атмосфера" Александр РОМАНОВ;
- заместитель генерального директора АО "НИИ "Атмосфера" Олег МАРЦЫНКОВСКИЙ.
Модератор — заместитель директора НИИ "Центр экологической промышленной политики" Татьяна ГУСЕВА.
На сегодняшний день более 50 млн человек проживает в условиях загрязненного воздуха. Очень высокий уровень загрязнения наблюдается в 18 городах с общим числом жителей в них 3,3 млн человек. В целях кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшения выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах, реализуется федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
В ходе мероприятия будут обсуждаться результаты мониторинга хода реализации федерального проекта и возможные риски недостижения поставленной цели.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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