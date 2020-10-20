https://ria.ru/20201020/zhurnalisty-1580587681.html

В СПЧ прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии

Задержания российских журналистов в Белоруссии идут вразрез с пониманием свободы слова, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:29

2020-10-20T09:29

2020-10-20T11:12

протесты в белоруссии

валерий фадеев

александр лукашенко

совет по правам человека при президенте рф (спч)

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Задержания российских журналистов в Белоруссии идут вразрез с пониманием свободы слова, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трёх протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong> <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева>>></a>

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, александр лукашенко, совет по правам человека при президенте рф (спч), белоруссия, в мире