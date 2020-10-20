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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/zhurnalisty-1580587681.html
В СПЧ прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии
Задержания российских журналистов в Белоруссии идут вразрез с пониманием свободы слова, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:29
2020-10-20T11:12
протесты в белоруссии
валерий фадеев
александр лукашенко
совет по правам человека при президенте рф (спч)
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Задержания российских журналистов в Белоруссии идут вразрез с пониманием свободы слова, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трёх протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong> <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева&gt;&gt;&gt;</a>
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валерий фадеев, александр лукашенко, совет по правам человека при президенте рф (спч), белоруссия, в мире

В СПЧ прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии

09:29 20.10.2020 (обновлено: 11:12 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Задержания российских журналистов в Белоруссии идут вразрез с пониманием свободы слова, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Безусловно (задержания журналистов идут вразрез с пониманием свободы слова). Когда у людей есть смартфоны, распространение такой информации остановить невозможно. Это просто ошибка руководителей Белоруссии. Наоборот, с журналистами надо работать, объяснять и показывать, что происходит", - рассказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель трёх протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция протеста белорусских журналистов против задержания сотрудников СМИ в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 18:22
Новые правила. В Белоруссии запретили работать иностранным журналистам
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Протесты в БелоруссииВалерий ФадеевАлександр ЛукашенкоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)БелоруссияВ мире
 
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