https://ria.ru/20201020/zhile-1580663931.html

Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямала изменения в Жилищный кодекс

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым изменения в Жилищный кодекс РФ, которые... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:16

2020-10-20T15:16

2020-10-20T15:16

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

новости - недвижимость

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

марат хуснуллин

москва

салехард

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Артюховым</a> изменения в Жилищный кодекс РФ, которые дадут возможность северянам переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.Встреча Артюхова и Хуснуллина состоялась в Москве. Темой обсуждения стала реализация в регионе национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Жилье и городская среда".Губернатор сообщил, что в округе идет масштабное строительство жилых домов для переселения людей из аварийного фонда. В настоящий момент возводится 189 многоквартирных домов на 523 тысячи квадратных метров. Готовятся площадки под строительство еще 150 домов."Наша главная цель – ликвидировать в округе аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы расселим миллион квадратных метров непригодного жилья. В новые дома переедут почти 20 тысяч семей. Мы начали комплексно подходить к строительству жилья, чего на Севере раньше почти не делалось. В <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Новом Уренгое</a> строим два микрорайона со всей необходимой инфраструктурой – Обдорский с двумя школами и двумя детскими садами и Славянский – со школой и детским садиком", - приводятся в сообщении слова Артюхова.На встрече также обсудили развитие дорожной сети в регионе. Этот год на Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Хуснуллин поддержал реализацию проекта по строительству новой дороги <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a> - Салехард. "Значение скорейшего открытия этой трассы для наших жителей трудно переоценить. Это будет абсолютно новая дорога длиной 340 километров. Она впервые в истории свяжет столицу нашего региона - Салехард - с "большой землей", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, новости - недвижимость, ямало-ненецкий автономный округ (янао), марат хуснуллин, москва, салехард, общество