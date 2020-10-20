Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямала изменения в Жилищный кодекс
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым изменения в Жилищный кодекс РФ, которые дадут возможность северянам переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Встреча Артюхова и Хуснуллина состоялась в Москве. Темой обсуждения стала реализация в регионе национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Жилье и городская среда".
"Вице-премьер поддержал предложенные главой региона изменения в Жилищный кодекс РФ, которые в соответствии с пожеланиями северян дадут возможность переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, и дал поручение Минстрою отработать механизмы", - говорится в сообщении.
Губернатор сообщил, что в округе идет масштабное строительство жилых домов для переселения людей из аварийного фонда. В настоящий момент возводится 189 многоквартирных домов на 523 тысячи квадратных метров. Готовятся площадки под строительство еще 150 домов.
"Наша главная цель – ликвидировать в округе аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы расселим миллион квадратных метров непригодного жилья. В новые дома переедут почти 20 тысяч семей. Мы начали комплексно подходить к строительству жилья, чего на Севере раньше почти не делалось. В Салехарде и Новом Уренгое строим два микрорайона со всей необходимой инфраструктурой – Обдорский с двумя школами и двумя детскими садами и Славянский – со школой и детским садиком", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
На встрече также обсудили развитие дорожной сети в регионе. Этот год на Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Хуснуллин поддержал реализацию проекта по строительству новой дороги Надым - Салехард. "Значение скорейшего открытия этой трассы для наших жителей трудно переоценить. Это будет абсолютно новая дорога длиной 340 километров. Она впервые в истории свяжет столицу нашего региона - Салехард - с "большой землей", - сообщил губернатор.