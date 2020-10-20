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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201020/zhile-1580663931.html
Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямала изменения в Жилищный кодекс
Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым изменения в Жилищный кодекс РФ, которые... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:16
2020-10-20T15:16
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
новости - недвижимость
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
марат хуснуллин
москва
салехард
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Артюховым</a> изменения в Жилищный кодекс РФ, которые дадут возможность северянам переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.Встреча Артюхова и Хуснуллина состоялась в Москве. Темой обсуждения стала реализация в регионе национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Жилье и городская среда".Губернатор сообщил, что в округе идет масштабное строительство жилых домов для переселения людей из аварийного фонда. В настоящий момент возводится 189 многоквартирных домов на 523 тысячи квадратных метров. Готовятся площадки под строительство еще 150 домов."Наша главная цель – ликвидировать в округе аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы расселим миллион квадратных метров непригодного жилья. В новые дома переедут почти 20 тысяч семей. Мы начали комплексно подходить к строительству жилья, чего на Севере раньше почти не делалось. В <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Новом Уренгое</a> строим два микрорайона со всей необходимой инфраструктурой – Обдорский с двумя школами и двумя детскими садами и Славянский – со школой и детским садиком", - приводятся в сообщении слова Артюхова.На встрече также обсудили развитие дорожной сети в регионе. Этот год на Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Хуснуллин поддержал реализацию проекта по строительству новой дороги <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a> - Салехард. "Значение скорейшего открытия этой трассы для наших жителей трудно переоценить. Это будет абсолютно новая дорога длиной 340 километров. Она впервые в истории свяжет столицу нашего региона - Салехард - с "большой землей", - сообщил губернатор.
https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html
https://ria.ru/20201012/yamal-1579456259.html
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дмитрий артюхов, новости - недвижимость, ямало-ненецкий автономный округ (янао), марат хуснуллин, москва, салехард, общество

Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямала изменения в Жилищный кодекс

15:16 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал предложенные главой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым изменения в Жилищный кодекс РФ, которые дадут возможность северянам переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Встреча Артюхова и Хуснуллина состоялась в Москве. Темой обсуждения стала реализация в регионе национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Жилье и городская среда".
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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"Вице-премьер поддержал предложенные главой региона изменения в Жилищный кодекс РФ, которые в соответствии с пожеланиями северян дадут возможность переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой крупный город в регионе, и дал поручение Минстрою отработать механизмы", - говорится в сообщении.
Губернатор сообщил, что в округе идет масштабное строительство жилых домов для переселения людей из аварийного фонда. В настоящий момент возводится 189 многоквартирных домов на 523 тысячи квадратных метров. Готовятся площадки под строительство еще 150 домов.
"Наша главная цель – ликвидировать в округе аварийный фонд. В ближайшие пять лет мы расселим миллион квадратных метров непригодного жилья. В новые дома переедут почти 20 тысяч семей. Мы начали комплексно подходить к строительству жилья, чего на Севере раньше почти не делалось. В Салехарде и Новом Уренгое строим два микрорайона со всей необходимой инфраструктурой – Обдорский с двумя школами и двумя детскими садами и Славянский – со школой и детским садиком", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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На встрече также обсудили развитие дорожной сети в регионе. Этот год на Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Хуснуллин поддержал реализацию проекта по строительству новой дороги Надым - Салехард. "Значение скорейшего открытия этой трассы для наших жителей трудно переоценить. Это будет абсолютно новая дорога длиной 340 километров. Она впервые в истории свяжет столицу нашего региона - Салехард - с "большой землей", - сообщил губернатор.
 
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - НедвижимостьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Марат ХуснуллинМоскваСалехардОбщество
 
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