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https://ria.ru/20201020/volontery-1580712320.html
Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров
Народное голосование стартовало во вторник на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" – одном из проектов президентской... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:41
2020-10-20T18:41
россия
волонтеры
алексей комиссаров
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости</strong>. Народное голосование стартовало во вторник на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".С проектами конкурсантов и составом жюри можно ознакомиться на <strong>портале </strong>(<a href="https://dobro.ru/">https://dobro.ru/</a>), выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта участника, остальные 70% будут зависеть от выбора жюри."Отдать голос за лучший проект сможет житель любого региона России до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Выбрать фаворита можно в каждой номинации во всех возрастных категориях. Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов", – пояснил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov" target="_blank">Алексей Комиссаров</a>.Параллельно с народным голосованием на портале конкурса будет проходить заочная оценка работ федеральным жюри. Каждый проект оценят три члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса.В 2020 году конкурсу "Доброволец России" исполняется 10 лет. В юбилейный год на участие в нем поданы 53 219 инициативы - почти вдвое больше, чем годом ранее.Имена победителей конкурса "Доброволец России – 2020" станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца (волонтера).
https://ria.ru/20201015/avtovolontery-1580018521.html
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353
60
россия, волонтеры, алексей комиссаров

Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров

18:41 20.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкВолонтер укрывает пледом ветерана Великой Отечественной войны
Волонтер укрывает пледом ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Народное голосование стартовало во вторник на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
С проектами конкурсантов и составом жюри можно ознакомиться на портале (https://dobro.ru/), выбрать понравившуюся инициативу в любой из номинаций и проголосовать за нее. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта участника, остальные 70% будут зависеть от выбора жюри.
Волонтер передает доставленные на дом продукты пенсионерке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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"Отдать голос за лучший проект сможет житель любого региона России до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Выбрать фаворита можно в каждой номинации во всех возрастных категориях. Всего из 1557 полуфиналистов, защитивших проекты в рамках окружных форумов, были отобраны 210 финалистов", – пояснил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Параллельно с народным голосованием на портале конкурса будет проходить заочная оценка работ федеральным жюри. Каждый проект оценят три члена жюри из числа представителей НКО, лидеров мнений в сфере добровольчества и благотворительности, СМИ и топ-менеджмента социально ответственного бизнеса.
В 2020 году конкурсу "Доброволец России" исполняется 10 лет. В юбилейный год на участие в нем поданы 53 219 инициативы - почти вдвое больше, чем годом ранее.
Имена победителей конкурса "Доброволец России – 2020" станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца (волонтера).
 
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РоссияВолонтерыАлексей Комиссаров
 
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