https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580635408.html

Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных

Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:34

2020-10-20T13:34

2020-10-20T13:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей данкверт

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> "Ветеринария и жизнь".По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы, затем повторно вакцинированы через 21 сутки c целью формирования максимального иммунитета у животных. Такой подход основывается на отсутствии иммунитета у популяции животных в целом к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекцию COVID-19, кроме того, учитывается обострение эпидемической ситуации в мире с новым коронавирусом.Однако остается недостаточно изученным ряд важнейших показателей нового препарата, ввиду чего говорить о завершении разработки еще преждевременно, отметил Чвала. Ранее сообщалось, что новым коронавирусом могут заразиться животные подсемейства куньих (хорьки, норки), кошачьи (кошки, львы, тигры) и собаки, но свиньи и домашние птицы (утки, куры) не подвержены новой инфекции.Разработка вакцины началась летом. Производство экспериментальных образцов планировалось начать в октябре, говорил ранее журналистам глава Россельхознадзора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>. Вакцина предназначена для высоковосприимчивых животных, например, для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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