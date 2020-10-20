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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580635408.html
Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных
Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:34
2020-10-20T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей данкверт
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> "Ветеринария и жизнь".По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы, затем повторно вакцинированы через 21 сутки c целью формирования максимального иммунитета у животных. Такой подход основывается на отсутствии иммунитета у популяции животных в целом к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекцию COVID-19, кроме того, учитывается обострение эпидемической ситуации в мире с новым коронавирусом.Однако остается недостаточно изученным ряд важнейших показателей нового препарата, ввиду чего говорить о завершении разработки еще преждевременно, отметил Чвала. Ранее сообщалось, что новым коронавирусом могут заразиться животные подсемейства куньих (хорьки, норки), кошачьи (кошки, львы, тигры) и собаки, но свиньи и домашние птицы (утки, куры) не подвержены новой инфекции.Разработка вакцины началась летом. Производство экспериментальных образцов планировалось начать в октябре, говорил ранее журналистам глава Россельхознадзора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>. Вакцина предназначена для высоковосприимчивых животных, например, для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных

13:34 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".
"За период наблюдения, который составил 70 дней, не выявлено побочных реакций или осложнений, что говорит об отсутствии реактогенности вакцин", - сообщил изданию замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала.
По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы, затем повторно вакцинированы через 21 сутки c целью формирования максимального иммунитета у животных. Такой подход основывается на отсутствии иммунитета у популяции животных в целом к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекцию COVID-19, кроме того, учитывается обострение эпидемической ситуации в мире с новым коронавирусом.
Однако остается недостаточно изученным ряд важнейших показателей нового препарата, ввиду чего говорить о завершении разработки еще преждевременно, отметил Чвала. Ранее сообщалось, что новым коронавирусом могут заразиться животные подсемейства куньих (хорьки, норки), кошачьи (кошки, львы, тигры) и собаки, но свиньи и домашние птицы (утки, куры) не подвержены новой инфекции.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Разработка вакцины началась летом. Производство экспериментальных образцов планировалось начать в октябре, говорил ранее журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Вакцина предназначена для высоковосприимчивых животных, например, для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ДанквертЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
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