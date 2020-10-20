Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса для животных прошли без осложнений, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".
"За период наблюдения, который составил 70 дней, не выявлено побочных реакций или осложнений, что говорит об отсутствии реактогенности вакцин", - сообщил изданию замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала.
По его словам, группы лабораторных животных были иммунизированы, затем повторно вакцинированы через 21 сутки c целью формирования максимального иммунитета у животных. Такой подход основывается на отсутствии иммунитета у популяции животных в целом к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему инфекцию COVID-19, кроме того, учитывается обострение эпидемической ситуации в мире с новым коронавирусом.
Однако остается недостаточно изученным ряд важнейших показателей нового препарата, ввиду чего говорить о завершении разработки еще преждевременно, отметил Чвала. Ранее сообщалось, что новым коронавирусом могут заразиться животные подсемейства куньих (хорьки, норки), кошачьи (кошки, львы, тигры) и собаки, но свиньи и домашние птицы (утки, куры) не подвержены новой инфекции.
Разработка вакцины началась летом. Производство экспериментальных образцов планировалось начать в октябре, говорил ранее журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Вакцина предназначена для высоковосприимчивых животных, например, для кошек и норок. Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.