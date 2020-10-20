В Дагестане арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки
13:10 20.10.2020 (обновлено: 13:56 20.10.2020)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
МАХАЧКАЛА, 20 окт – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в том, что в 2018 году он изнасиловал и убил 8-летнюю девочку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Девочка из Каспийска пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши. В преступлении он сознался.
"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Верховного суда Дагестана уточнили, что Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу до 29 октября включительно.
Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).