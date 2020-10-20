https://ria.ru/20201020/ubiystvo-1580630095.html

В Дагестане арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

Суд заключил под стражу жителя Дагестана, подозреваемого в том, что в 2018 году он изнасиловал и убил 8-летнюю девочку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:10

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2020-10-20T13:56

республика дагестан

каспийск

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Суд заключил под стражу жителя <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>, подозреваемого в том, что в 2018 году он изнасиловал и убил 8-летнюю девочку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Девочка из <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Каспийска</a> пропала 29 июля 2018 года: она вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Тело девочки было обнаружено через полтора месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Спустя более чем два года по подозрению в совершении убийства и изнасилования был задержан 36-летний житель селения Леваши. В преступлении он сознался."Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.В пресс-службе Верховного суда Дагестана уточнили, что Советский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> заключил его под стражу до 29 октября включительно.Ранее СУСК России по Дагестану возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

https://ria.ru/20201020/kaspiysk-1580544419.html

каспийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, каспийск, происшествия