https://ria.ru/20201020/turizm-1580574728.html

Ростуризм оценил потери отрасли в 600 миллиардов рублей

Отечественный туристический сектор потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией, сообщила в беседе с РБК... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:50

2020-10-20T03:50

2020-10-20T10:21

россия

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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Оценены потери российской туротрасли из-за пандемии

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Отечественный туристический сектор потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией, сообщила в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">РБК</a> глава Ростуризма <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>.Окончательно потери посчитают к концу года, итоговая сумма будет зависеть от скорости будущего открытия границ, объяснила собеседница агентства.Она также добавила, что в обычное время годовой оборот всей туристической отрасли составляет 3,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20201018/zhirinovskiy-1580381244.html

STeaM Project Band В прошедшие выходные пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своё 53-летие. Празднование проходило в одном из ресторанов Москвы. Мероприятие посетили многие известные лица, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Telegram -канал «Подъём» обратив внимание, на то, что многие из гостей еще не переболели коронавирусом, в отличие от семейства Пескова. Видео с праздника попало в сеть, на нём не замечено ни одного в защитной маске. На вопрос, как такое «свободное» поведение соотносится со второй волной коронавируса и «беспрецедентным вызовом не только здоровью людей, но и глобальной экономике», супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка ответила, что «это личное празднование». А вы, плебеи, ходите в намордниках! )) 30

Афанас Кукуев В Эстонии дешевле, но зарплаты там 2500 евро, то есть 225 тысяч рублей в месяц. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)