https://ria.ru/20201020/turizm-1580574728.html
Ростуризм оценил потери отрасли в 600 миллиардов рублей
Отечественный туристический сектор потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией, сообщила в беседе с РБК... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:50
2020-10-20T03:50
2020-10-20T10:21
россия
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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Оценены потери российской туротрасли из-за пандемии
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Отечественный туристический сектор потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией, сообщила в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">РБК</a> глава Ростуризма <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>.Окончательно потери посчитают к концу года, итоговая сумма будет зависеть от скорости будущего открытия границ, объяснила собеседница агентства.Она также добавила, что в обычное время годовой оборот всей туристической отрасли составляет 3,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20201018/zhirinovskiy-1580381244.html
STeaM Project Band
В прошедшие выходные пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил своё 53-летие. Празднование проходило в одном из ресторанов Москвы. Мероприятие посетили многие известные лица, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие. Telegram -канал «Подъём» обратив внимание, на то, что многие из гостей еще не переболели коронавирусом, в отличие от семейства Пескова. Видео с праздника попало в сеть, на нём не замечено ни одного в защитной маске. На вопрос, как такое «свободное» поведение соотносится со второй волной коронавируса и «беспрецедентным вызовом не только здоровью людей, но и глобальной экономике», супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка ответила, что «это личное празднование». А вы, плебеи, ходите в намордниках! ))
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Афанас Кукуев
В Эстонии дешевле, но зарплаты там 2500 евро, то есть 225 тысяч рублей в месяц.
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россия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)