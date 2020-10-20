https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html

"Осталось пять дней". Тихановская обратилась к белорусским силовикам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала в Telegram-канале "народный ультиматум", который выдвинула Лукашенко, шансом для сотрудников... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:36

2020-10-20T14:36

2020-10-20T16:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> назвала в <a href="https://t.me/tsikhanouskaya" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> "народный ультиматум", который выдвинула Лукашенко, шансом для сотрудников силовых структур.Ранее Тихановская потребовала от действующего главы государства:В случае невыполнения этих условий она пригрозила массовыми протестами, национальной забастовкой, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах. Срок ультиматума истекает 25 октября."Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно. <...> Осталось пять дней", — говорится в сообщении Тихановской.Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Alexandr Lazerko Чует облом,занервничала. 212

Frontosa Подстрекательница 196

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире