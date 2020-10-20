https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580619613.html

Тихановская обсудила в Польше программу народного самоуправления

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время визита в Польшу встретилась с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, обсудила возможность... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:20

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2020-10-20T12:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

рафал тшасковски

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> во время визита в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> встретилась с мэром <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> <a href="http://ria.ru/person__267/" target="_blank" data-auto="true">Рафалом Тшасковским</a>, обсудила возможность создания специальных программ для белорусских студентов в польских вузах, а также программу по обмену опытом в сфере местного самоуправления между Белоруссией и Польшей, наподобие реализованной с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, сообщила во вторник пресс-служба политика.Тихановская, которая после президентских выборов в Белоруссии находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, совершает во вторник визит в Польшу. Ожидается, что она, в частности, встретится там с премьер-министром и руководителем администрации президента этой страны."Тшасковский отметил, что существует возможность создания специальных программ для белорусских студентов. Светлана сделала акцент, что важно, чтобы белорусы после обучения возвращались в свою страну – ведь всем вынужденно выехавшим белорусам сейчас больше всего хочется вернуться домой", - говорится в сообщении пресс-службы.На встрече Тихановская подняла вопрос содействия белорусам, которые вынужденно покинули свою Родину и не могут работать в Польше. "Тшасковский ответил, что представитель мэрии сделает заявление сегодня на встрече со Светланой в Центре белорусской солидарности", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Тшасковский также поддержал идею, чтобы польские мэры встретились с лидерами белорусского народного самоуправления – так как это помогло бы перенять их опыт". "Подобная программа была проведена несколько лет назад с лидерами самоуправления в Украине", - уточнили в пресс-службе.По данным пресс-службы, Тихановская подняла вопрос поддержки спортсменов, которые из-за политических взглядов были уволены и потеряли возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям. Кроме того, как отметили в пресс-службе, "она выразила благодарность за поддержку белорусов со стороны польского правительства, диаспор, а также Центра белорусской солидарности и Белорусского дома".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Ольга Занкова Украина конечно многому научилась у Польши и теперь пример для кухарки... 21

Ольга Занкова а вообще вопрос - на какие такие шиши она живет и катается с визитами? 18

9

польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, рафал тшасковски, польша, белоруссия, в мире