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Тверская область
https://ria.ru/20201020/sotspodderzhka-1580682141.html
Руденя: в Верхневолжье усилены меры соцподдержки молодых семей
В Тверской области повышен возрастной ценз молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:30
2020-10-20T16:30
тверская область
игорь руденя
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> повышен возрастной ценз молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>."Решение принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы до 35 лет, а многодетным семьям продлили до 40 лет", – сказал журналистам глава региона. Как напоминает пресс-служба областного правительства, ранее на такую меру социальной поддержки могли претендовать лишь семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет. По мнению Рудени, повышение возраста будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье. Условия и сроки начала предоставления новой меры поддержки будут разработаны в ближайшее время.Областное правительство также приняло решение расширить список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами образовательных учреждений региона.
https://ria.ru/20191210/1562231615.html
тверская область
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игорь руденя, тверская область

Руденя: в Верхневолжье усилены меры соцподдержки молодых семей

16:30 20.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТВЕРЬ, 20 окт — РИА Новости. В Тверской области повышен возрастной ценз молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Решение принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы до 35 лет, а многодетным семьям продлили до 40 лет", – сказал журналистам глава региона.
Как напоминает пресс-служба областного правительства, ранее на такую меру социальной поддержки могли претендовать лишь семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет.
По мнению Рудени, повышение возраста будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.
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Условия и сроки начала предоставления новой меры поддержки будут разработаны в ближайшее время.
Областное правительство также приняло решение расширить список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами образовательных учреждений региона.
 
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
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