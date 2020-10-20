https://ria.ru/20201020/sotspodderzhka-1580682141.html

Руденя: в Верхневолжье усилены меры соцподдержки молодых семей

В Тверской области повышен возрастной ценз молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:30

2020-10-20T16:30

2020-10-20T16:30

тверская область

игорь руденя

тверская область

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<strong>ТВЕРЬ, 20 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> повышен возрастной ценз молодых супругов, которые в случае рождения детей могут получить выплаты на погашение ипотеки, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>."Решение принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы до 35 лет, а многодетным семьям продлили до 40 лет", – сказал журналистам глава региона. Как напоминает пресс-служба областного правительства, ранее на такую меру социальной поддержки могли претендовать лишь семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет. По мнению Рудени, повышение возраста будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье. Условия и сроки начала предоставления новой меры поддержки будут разработаны в ближайшее время.Областное правительство также приняло решение расширить список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами образовательных учреждений региона.

https://ria.ru/20191210/1562231615.html

тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область