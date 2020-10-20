Россия не получила официального ответа США на предложение продлить СНВ-3
12:28 20.10.2020 (обновлено: 12:39 20.10.2020)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, представители российского МИД видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях, в Москве рассчитывают на официальный ответ, заявили в МИД РФ.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ безо всяких условий на год.
19 октября, 17:49Сказано в эфире"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября этого года, в которой сформулировано выдвинутое президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В ведомстве добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.