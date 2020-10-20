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https://ria.ru/20201020/snv-3-1580621763.html
Россия не получила официального ответа США на предложение продлить СНВ-3
Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:28
2020-10-20T12:39
владимир путин
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия не получила официального ответа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, представители российского МИД видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях, в Москве рассчитывают на официальный ответ, заявили в МИД РФ.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ безо всяких условий на год.В ведомстве добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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владимир путин, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить СНВ-3

12:28 20.10.2020 (обновлено: 12:39 20.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, представители российского МИД видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях, в Москве рассчитывают на официальный ответ, заявили в МИД РФ.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ безо всяких условий на год.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 17:49Сказано в эфире
"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября этого года, в которой сформулировано выдвинутое президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В ведомстве добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
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Владимир ПутинДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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