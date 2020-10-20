https://ria.ru/20201020/snv-3-1580621763.html

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить СНВ-3

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:28

2020-10-20T12:28

2020-10-20T12:39

владимир путин

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия не получила официального ответа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, представители российского МИД видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях, в Москве рассчитывают на официальный ответ, заявили в МИД РФ.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ безо всяких условий на год.В ведомстве добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на ноту от 16 октября текущего года.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире