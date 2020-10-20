https://ria.ru/20201020/shtat-1580642471.html

Штат инфекционных госпиталей в Липецкой области увеличат

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил увеличить штат инфекционных госпиталей в области, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:58

2020-10-20T13:58

2020-10-20T13:58

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> поручил увеличить штат инфекционных госпиталей в области, сообщает пресс-служба областной администрации.Мобилизация кадровых ресурсов региона для помощи больным коронавирусом стала главной темой видеоконференции главы региона и медперсонала одной из городских поликлиник <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецка</a>."Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях", — сказал Артамонов.В пресс-службе отметили, что после совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали. За минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача. По информации пресс-службы, на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном на длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом."Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201015/lekarstva-1579919505.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область