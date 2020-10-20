Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201020/shtat-1580642471.html
Штат инфекционных госпиталей в Липецкой области увеличат
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил увеличить штат инфекционных госпиталей в области, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:58
2020-10-20T13:58
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579833149_0:186:3164:1966_1400x0_80_0_0_74baa077e93813fdb7772b6e464477e0.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> поручил увеличить штат инфекционных госпиталей в области, сообщает пресс-служба областной администрации.Мобилизация кадровых ресурсов региона для помощи больным коронавирусом стала главной темой видеоконференции главы региона и медперсонала одной из городских поликлиник <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецка</a>."Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях", — сказал Артамонов.В пресс-службе отметили, что после совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали. За минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача. По информации пресс-службы, на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном на длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом."Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201015/lekarstva-1579919505.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579833149_959:393:3164:2047_1400x0_80_0_0_0de669de8501441de60f782dabb93b70.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область

Штат инфекционных госпиталей в Липецкой области увеличат

13:58 20.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поручил увеличить штат инфекционных госпиталей в области, сообщает пресс-служба областной администрации.
Мобилизация кадровых ресурсов региона для помощи больным коронавирусом стала главной темой видеоконференции главы региона и медперсонала одной из городских поликлиник Липецка.
"Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях", — сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что после совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:25Липецкая область
Жители Липецкой области получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19
За минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача.
По информации пресс-службы, на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном на длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом.
"Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение", — сказал Артамонов.
 
Обсудить0
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния