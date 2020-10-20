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https://ria.ru/20201020/sherlok-kholms-1580599135.html
Премьера сериала "Шерлок в России" прошла в Сети
Премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым прошла в понедельник в интернете, одна из идей фильма – столкновение двух совершенно разных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:07
2020-10-20T11:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
шерлок холмс
максим матвеев
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым прошла в понедельник в интернете, одна из идей фильма – столкновение двух совершенно разных ментальностей и культур, рассказали создатели сериала.Сериал ранее был представлен на каннском онлайн-кинорынке MIPCOM, где он вошел в рейтинг самых многообещающих международных проектов Fresh TV Fiction от швейцарской исследовательской компании The Wit.Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую империю и он отправляется за ним.Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают.Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование."Мы не экранизировали классику, это фантазия на тему того, что было бы если бы персонаж попал в такие обстоятельства. Он никогда не был в России, и эта реальность начинает его менять. Исторически Шерлок не идет на поводу своих чувств, считая, что они мешают в работе, но у нас в сериале есть конкретная любовная линия", - сказал на онлайн-премьере Матвеев.Актриса Ирина Старшенбаум отметила, что у ее героини Софьи довольно сложные отношения с Шерлоком, но "он гений, а гению можно все простить".Актер Владимир Мишукова, исполнитель роли доктора Карцева - оппонента Шерлока - отметил, что одна из идей сериала – это столкновение двух культур - России и Великобритании. "Конфликт этих двух культур существует давным-давно и будет существовать, и одна из идей этого сериала - столкнуть их. Это совершенно две разные ментальности - британец Холмс и русский Карцев...", - сказал Мишуков.Гендиректор видеосервиса Start Юлия Миндубаева рассказала, что сериал увидят не только в России."У нас сейчас ведутся переговоры, я надеюсь, что скоро мы порадуем зрителей выходом "Шерлока в России" в других странах. У нас невероятный интерес от фанатов Холмса из все стран, они уже списались с нами и следят за нашим проектом", - сказал Миндубаева.Первые две серии появятся в сети на платформе Start 22 октября.
https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html
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Новости
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кино и сериалы, новости культуры, шерлок холмс, максим матвеев, санкт-петербург

Премьера сериала "Шерлок в России" прошла в Сети

11:07 20.10.2020
 
© Пресс-служба ММКФКадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Пресс-служба ММКФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым прошла в понедельник в интернете, одна из идей фильма – столкновение двух совершенно разных ментальностей и культур, рассказали создатели сериала.
Сериал ранее был представлен на каннском онлайн-кинорынке MIPCOM, где он вошел в рейтинг самых многообещающих международных проектов Fresh TV Fiction от швейцарской исследовательской компании The Wit.
Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую империю и он отправляется за ним.
Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают.
Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
Кадр из сериала "Шерлок в России"
"Мы не экранизировали классику, это фантазия на тему того, что было бы если бы персонаж попал в такие обстоятельства. Он никогда не был в России, и эта реальность начинает его менять. Исторически Шерлок не идет на поводу своих чувств, считая, что они мешают в работе, но у нас в сериале есть конкретная любовная линия", - сказал на онлайн-премьере Матвеев.
Актриса Ирина Старшенбаум отметила, что у ее героини Софьи довольно сложные отношения с Шерлоком, но "он гений, а гению можно все простить".
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
Кадр из сериала "Шерлок в России"
Актер Владимир Мишукова, исполнитель роли доктора Карцева - оппонента Шерлока - отметил, что одна из идей сериала – это столкновение двух культур - России и Великобритании. "Конфликт этих двух культур существует давным-давно и будет существовать, и одна из идей этого сериала - столкнуть их. Это совершенно две разные ментальности - британец Холмс и русский Карцев...", - сказал Мишуков.
Гендиректор видеосервиса Start Юлия Миндубаева рассказала, что сериал увидят не только в России.
"У нас сейчас ведутся переговоры, я надеюсь, что скоро мы порадуем зрителей выходом "Шерлока в России" в других странах. У нас невероятный интерес от фанатов Холмса из все стран, они уже списались с нами и следят за нашим проектом", - сказал Миндубаева.
Первые две серии появятся в сети на платформе Start 22 октября.
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