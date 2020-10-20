https://ria.ru/20201020/sherlok-kholms-1580599135.html

Премьера сериала "Шерлок в России" прошла в Сети

Премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым прошла в понедельник в интернете, одна из идей фильма – столкновение двух совершенно разных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:07

2020-10-20T11:07

2020-10-20T11:07

культура

кино и сериалы

новости культуры

шерлок холмс

максим матвеев

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым прошла в понедельник в интернете, одна из идей фильма – столкновение двух совершенно разных ментальностей и культур, рассказали создатели сериала.Сериал ранее был представлен на каннском онлайн-кинорынке MIPCOM, где он вошел в рейтинг самых многообещающих международных проектов Fresh TV Fiction от швейцарской исследовательской компании The Wit.Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую империю и он отправляется за ним.Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают.Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование."Мы не экранизировали классику, это фантазия на тему того, что было бы если бы персонаж попал в такие обстоятельства. Он никогда не был в России, и эта реальность начинает его менять. Исторически Шерлок не идет на поводу своих чувств, считая, что они мешают в работе, но у нас в сериале есть конкретная любовная линия", - сказал на онлайн-премьере Матвеев.Актриса Ирина Старшенбаум отметила, что у ее героини Софьи довольно сложные отношения с Шерлоком, но "он гений, а гению можно все простить".Актер Владимир Мишукова, исполнитель роли доктора Карцева - оппонента Шерлока - отметил, что одна из идей сериала – это столкновение двух культур - России и Великобритании. "Конфликт этих двух культур существует давным-давно и будет существовать, и одна из идей этого сериала - столкнуть их. Это совершенно две разные ментальности - британец Холмс и русский Карцев...", - сказал Мишуков.Гендиректор видеосервиса Start Юлия Миндубаева рассказала, что сериал увидят не только в России."У нас сейчас ведутся переговоры, я надеюсь, что скоро мы порадуем зрителей выходом "Шерлока в России" в других странах. У нас невероятный интерес от фанатов Холмса из все стран, они уже списались с нами и следят за нашим проектом", - сказал Миндубаева.Первые две серии появятся в сети на платформе Start 22 октября.

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шерлок холмс, максим матвеев, санкт-петербург