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https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580742259.html
"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
НАК "Нафтогаз Украины" поддержал решение США о расширении санкций против проекта "Северный поток 2", сообщила во вторник вечером пресс-служба компании. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:57
2020-10-20T22:57
россия
северный поток — 2
нафтогаз украины
газпром
германия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> НАК "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз Украины</a>" поддержал решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о расширении санкций против проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", сообщила во вторник вечером пресс-служба компании.США во вторник расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на компании, предоставляющие услуги, мощности или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, работающих на проекте."Нафтогаз поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против "Северного потока 2". Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлеченным к строительству "Северного потока 2", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что "Нафтогаз" намерен и далее сотрудничать с международными партнерами в данном вопросе."Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока 2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - добавили в "Нафтогазе"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанк</a> лизинг".
https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
Миллерам и Сечиным всё равно каким унижением они кубышку свою пополняют, вот только на каком основании они российский народ так унижают?
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россия
германия
украина
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, нафтогаз украины, газпром, германия, украина, в мире

"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"

22:57 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" поддержал решение США о расширении санкций против проекта "Северный поток 2", сообщила во вторник вечером пресс-служба компании.
США во вторник расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на компании, предоставляющие услуги, мощности или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, работающих на проекте.
"Нафтогаз поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против "Северного потока 2". Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлеченным к строительству "Северного потока 2", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что "Нафтогаз" намерен и далее сотрудничать с международными партнерами в данном вопросе.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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"Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока 2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - добавили в "Нафтогазе".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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РоссияСеверный поток — 2Нафтогаз УкраиныГазпромГерманияУкраинаВ мире
 
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