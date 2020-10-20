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СПЧ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью РИА Новости, что обвинение должно предъявить обществу обстоятельства... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:10
2020-10-20T11:19
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
валерий фадеев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> заявил в интервью РИА Новости, что обвинение должно предъявить обществу обстоятельства дела советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, не раскрывая тайны следствия и оперативных разработок."Не думаю, что дело Сафронова связано с его публикациями. Полагаю, что будет что-то другое. Конечно, обвинение каким-то образом должно предъявить это обществу - не раскрывая тайны следствия и своих оперативных разработок. Но они должны что-то предъявить, чтобы общество поняло, в чем дело, хотя бы без деталей", - сказал Фадеев.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.<strong><a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201019/safronov-1580426748.html
https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", валерий фадеев, москва, происшествия

СПЧ не связывает дело Сафронова с его журналистской деятельностью

09:10 20.10.2020 (обновлено: 11:19 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью РИА Новости, что обвинение должно предъявить обществу обстоятельства дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, не раскрывая тайны следствия и оперативных разработок.
"Не думаю, что дело Сафронова связано с его публикациями. Полагаю, что будет что-то другое. Конечно, обвинение каким-то образом должно предъявить это обществу - не раскрывая тайны следствия и своих оперативных разработок. Но они должны что-то предъявить, чтобы общество поняло, в чем дело, хотя бы без деталей", - сказал Фадеев.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:03
Адвокат сообщил о новых подробностях в деле Сафронова
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:40
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева >>
 
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Валерий ФадеевМоскваПроисшествия
 
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