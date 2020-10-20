https://ria.ru/20201020/russtrat-1580620203.html

Онлайн-конференция института "РУССТРАТ"

22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию аналитического доклада Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ "Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?".

2020-10-20T12:22

2020-10-20T12:22

2020-10-20T12:22

анонсы

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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1580620203.jpg?1603185769

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952945825.html">Задать вопрос</a><br><br>Доклад представит:<br></strong>- директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена ПАНИНА;<br><br>Модератор – политолог Владимир ЛЕПЕХИН.<br><br>В докладе системно проанализирована совокупность обстоятельств в контексте "дела Навального": попытка глобалистской части элит США и Великобритании в обойме так называемого "глубинного государства" заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", задержание группы "вагнеровцев" в Белоруссии, обострение ситуации в Карабахе и политический кризис в Киргизии. Проведен комплексный анализ внутренней логики развития провокации с Навальным, свидетельствующий о ее направленности против России и ее руководства.<br>Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ создан в апреле 2020 года в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, содействия в разработке политических и экономических стратегий России на международной арене.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы