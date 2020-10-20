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Онлайн-конференция института "РУССТРАТ"
22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию аналитического доклада Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ "Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?".
2020-10-20T12:22
2020-10-20T12:22
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952945825.html">Задать вопрос</a><br><br>Доклад представит:<br></strong>- директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена ПАНИНА;<br><br>Модератор – политолог Владимир ЛЕПЕХИН.<br><br>В докладе системно проанализирована совокупность обстоятельств в контексте "дела Навального": попытка глобалистской части элит США и Великобритании в обойме так называемого "глубинного государства" заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", задержание группы "вагнеровцев" в Белоруссии, обострение ситуации в Карабахе и политический кризис в Киргизии. Проведен комплексный анализ внутренней логики развития провокации с Навальным, свидетельствующий о ее направленности против России и ее руководства.<br>Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ создан в апреле 2020 года в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, содействия в разработке политических и экономических стратегий России на международной арене.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция института "РУССТРАТ"

12:22 20.10.2020
 
Читать ria.ru в
22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию аналитического доклада Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ "Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?".
Задать вопрос

Доклад представит:
- директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена ПАНИНА;

Модератор – политолог Владимир ЛЕПЕХИН.

В докладе системно проанализирована совокупность обстоятельств в контексте "дела Навального": попытка глобалистской части элит США и Великобритании в обойме так называемого "глубинного государства" заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", задержание группы "вагнеровцев" в Белоруссии, обострение ситуации в Карабахе и политический кризис в Киргизии. Проведен комплексный анализ внутренней логики развития провокации с Навальным, свидетельствующий о ее направленности против России и ее руководства.
Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ создан в апреле 2020 года в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, содействия в разработке политических и экономических стратегий России на международной арене.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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