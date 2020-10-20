Онлайн-конференция института "РУССТРАТ"
22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию аналитического доклада Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ "Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?".
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Доклад представит:
- директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена ПАНИНА;
Модератор – политолог Владимир ЛЕПЕХИН.
В докладе системно проанализирована совокупность обстоятельств в контексте "дела Навального": попытка глобалистской части элит США и Великобритании в обойме так называемого "глубинного государства" заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", задержание группы "вагнеровцев" в Белоруссии, обострение ситуации в Карабахе и политический кризис в Киргизии. Проведен комплексный анализ внутренней логики развития провокации с Навальным, свидетельствующий о ее направленности против России и ее руководства.
Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ создан в апреле 2020 года в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, содействия в разработке политических и экономических стратегий России на международной арене.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Доклад представит:
- директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена ПАНИНА;
Модератор – политолог Владимир ЛЕПЕХИН.
В докладе системно проанализирована совокупность обстоятельств в контексте "дела Навального": попытка глобалистской части элит США и Великобритании в обойме так называемого "глубинного государства" заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", задержание группы "вагнеровцев" в Белоруссии, обострение ситуации в Карабахе и политический кризис в Киргизии. Проведен комплексный анализ внутренней логики развития провокации с Навальным, свидетельствующий о ее направленности против России и ее руководства.
Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ создан в апреле 2020 года в целях выработки стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, содействия в разработке политических и экономических стратегий России на международной арене.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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