https://ria.ru/20201020/rezident-1580675189.html

Подрядчик "Новатэка" стал третьим резидентом ТОР "Столица Арктики"

Третьим резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области стала компания-подрядчик "Новатэка" ООО "Ренейссанс Арктик", которая... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:01

2020-10-20T16:01

2020-10-20T16:01

мурманская область

россия

андрей чибис

новатэк

мурманская область

технологии

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Третьим резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> стала компания-подрядчик "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэка</a>" ООО "Ренейссанс Арктик", которая создает мощности по производству металлоконструкций, сообщил журналистам губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> после подписания соответствующего соглашения.Во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "Ренейссанс Арктик" – подрядчиком "Новатэка". Компания создает мощности по производству металлоконструкций и осуществляет укрепительную сборку этих конструкций и трубопроводных узлов.По его словам, если будет работа успешной, "Новатэк" будет готов и дальше давать заказы этой компании. "Уникальные условия для инвестиций в Мурманскую область приносят вполне конкретные плоды: новое технологичное современное производство, современные компетенции, возможность для наших ребят получить качественное образование и работать, получая высокую заработную плату", - добавил Чибис.В конце мая первым резидентом ТОР стало ООО "НОВАТЭК-Мурманск", которое возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал инвестпроект группы компаний "Норебо" по строительству рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний под Мурманском.

https://ria.ru/20201019/sedov-1580441102.html

https://ria.ru/20200908/novatek-1576912105.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей чибис, новатэк, мурманская область, технологии, экономика