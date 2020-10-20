https://ria.ru/20201020/rezident-1580675189.html
Подрядчик "Новатэка" стал третьим резидентом ТОР "Столица Арктики"
Третьим резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области стала компания-подрядчик "Новатэка" ООО "Ренейссанс Арктик", которая... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:01
2020-10-20T16:01
2020-10-20T16:01
мурманская область
россия
андрей чибис
новатэк
мурманская область
технологии
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Третьим резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> стала компания-подрядчик "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэка</a>" ООО "Ренейссанс Арктик", которая создает мощности по производству металлоконструкций, сообщил журналистам губернатор Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> после подписания соответствующего соглашения.Во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "Ренейссанс Арктик" – подрядчиком "Новатэка". Компания создает мощности по производству металлоконструкций и осуществляет укрепительную сборку этих конструкций и трубопроводных узлов.По его словам, если будет работа успешной, "Новатэк" будет готов и дальше давать заказы этой компании. "Уникальные условия для инвестиций в Мурманскую область приносят вполне конкретные плоды: новое технологичное современное производство, современные компетенции, возможность для наших ребят получить качественное образование и работать, получая высокую заработную плату", - добавил Чибис.В конце мая первым резидентом ТОР стало ООО "НОВАТЭК-Мурманск", которое возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал инвестпроект группы компаний "Норебо" по строительству рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний под Мурманском.
https://ria.ru/20201019/sedov-1580441102.html
https://ria.ru/20200908/novatek-1576912105.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей чибис, новатэк, мурманская область, технологии, экономика
МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости.
Третьим резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области
стала компания-подрядчик "Новатэка
" ООО "Ренейссанс Арктик", которая создает мощности по производству металлоконструкций, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис
после подписания соответствующего соглашения.
Во вторник состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "Ренейссанс Арктик" – подрядчиком "Новатэка". Компания создает мощности по производству металлоконструкций и осуществляет укрепительную сборку этих конструкций и трубопроводных узлов.
"Это фактически третий резидент ТОР – это 3,6 млрд рублей, 1,5 тысячи постоянных рабочих мест и в том числе специальной "Школы для сварщиков" – суперсварки, которые сегодня требуются на таких масштабных промышленных объектах. Уже есть контракт с компанией "Новатэк", а эта компания станет подрядчиком "Новатэка" для тех платформ для сжижения газа, которые сейчас готовятся", - сказал Чибис.
По его словам, если будет работа успешной, "Новатэк" будет готов и дальше давать заказы этой компании. "Уникальные условия для инвестиций в Мурманскую область приносят вполне конкретные плоды: новое технологичное современное производство, современные компетенции, возможность для наших ребят получить качественное образование и работать, получая высокую заработную плату", - добавил Чибис.
В конце мая первым резидентом ТОР стало ООО "НОВАТЭК-Мурманск", которое возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал инвестпроект группы компаний "Норебо" по строительству рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний под Мурманском.