https://ria.ru/20201020/privivka-1580629138.html

Почти два миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Почти 2 миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа, всего в рамках текущей прививочной кампании планируется провакцинировать 4,46 миллиона... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:04

2020-10-20T13:04

2020-10-20T13:04

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Почти 2 миллиона жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали прививку от гриппа, всего в рамках текущей прививочной кампании планируется провакцинировать 4,46 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава."На данный момент от гриппа привились почти 2 миллиона человек – это около 45% от плана", - рассказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.Министр отметила, что для жителей Подмосковья прививка от гриппа бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Вакцину можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, расположенных в общественных местах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/covid-1580277550.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество