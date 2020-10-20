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Почти два миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Почти 2 миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа, всего в рамках текущей прививочной кампании планируется провакцинировать 4,46 миллиона... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:04
2020-10-20T13:04
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Почти 2 миллиона жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали прививку от гриппа, всего в рамках текущей прививочной кампании планируется провакцинировать 4,46 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава."На данный момент от гриппа привились почти 2 миллиона человек – это около 45% от плана", - рассказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.Министр отметила, что для жителей Подмосковья прививка от гриппа бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Вакцину можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, расположенных в общественных местах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/covid-1580277550.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Почти два миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

13:04 20.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Почти 2 миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа, всего в рамках текущей прививочной кампании планируется провакцинировать 4,46 миллиона человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"На данный момент от гриппа привились почти 2 миллиона человек – это около 45% от плана", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Министр отметила, что для жителей Подмосковья прививка от гриппа бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Вакцину можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, расположенных в общественных местах.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 15:55
Что требует большего внимания? Врач сравнил опасность гриппа и COVID-19
 
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Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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