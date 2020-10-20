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В Москве не планируют закрывать промпредприятия
Вариант закрытия промпредприятий в Москве не рассматривается, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:52
2020-10-20T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
экономика
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вариант закрытия промпредприятий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не рассматривается, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Он отметил, что абсолютное большинство предприятий соблюдают требования по коронавирусу, поэтому власти на сегодняшний день в таких ограничениях необходимости не видят.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), экономика, москва, общество

В Москве не планируют закрывать промпредприятия

11:52 20.10.2020 (обновлено: 11:55 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАппаратчик на производстве
Аппаратчик на производстве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вариант закрытия промпредприятий в Москве не рассматривается, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы вариант их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования", - рассказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Он отметил, что абсолютное большинство предприятий соблюдают требования по коронавирусу, поэтому власти на сегодняшний день в таких ограничениях необходимости не видят.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир Ефимов (политик)ЭкономикаМоскваОбщество
 
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