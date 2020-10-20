https://ria.ru/20201020/predpriyatie-1580614082.html

В Москве не планируют закрывать промпредприятия

Вариант закрытия промпредприятий в Москве не рассматривается, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:52

2020-10-20T11:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владимир ефимов (политик)

экономика

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вариант закрытия промпредприятий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не рассматривается, заявил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Он отметил, что абсолютное большинство предприятий соблюдают требования по коронавирусу, поэтому власти на сегодняшний день в таких ограничениях необходимости не видят.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), экономика, москва, общество