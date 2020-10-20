https://ria.ru/20201020/popravki-1580577318.html

СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T06:38

2020-10-20T06:38

2020-10-20T11:21

россия

андрей клишас

елена мизулина

павел крашенинников

госдума рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156189/77/1561897786_0:214:2880:1834_1400x0_80_0_0_f0e3eddbb40dc3292c7c06283dc5682a.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного во главе с сенатором <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Мизулиной</a>, заявил в интервью РИА Новости глава Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>.По его словам, надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.

https://ria.ru/20200718/1574506662.html

Пров Агиценович Зак А почему она на работе до сих пор, а не в самоизоляции, 65+? Им закон не писан, ибо они сами их пишут??? 19

3

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, елена мизулина, павел крашенинников, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество