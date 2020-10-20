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СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:38
2020-10-20T11:21
россия
андрей клишас
елена мизулина
павел крашенинников
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного во главе с сенатором <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Мизулиной</a>, заявил в интервью РИА Новости глава Совета <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>.По его словам, надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.
https://ria.ru/20200718/1574506662.html
А почему она на работе до сих пор, а не в самоизоляции, 65+? Им закон не писан, ибо они сами их пишут???
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россия
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россия, андрей клишас, елена мизулина, павел крашенинников, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество

СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс

06:38 20.10.2020 (обновлено: 11:21 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина на пленарном заседании Совета судей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина на пленарном заседании Совета судей - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по законопроектам по совершенствованию семейного кодекса, подготовленного во главе с сенатором Еленой Мизулиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
"Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" – сказал Фадеев.
По его словам, надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребенка или нет.
"И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО. Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка", - добавил Фадеев.
Семья в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 18.07.2020
18 июля, 08:00
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Депутат уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию. Позднее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть схожее предложение - принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.
 
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РоссияАндрей КлишасЕлена МизулинаПавел КрашенинниковГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МоскваОбщество
 
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