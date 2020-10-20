https://ria.ru/20201020/podsolnechnoe-1580579599.html

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Внутренние цены на подсолнечное масло в России побили рекорд, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T07:48

2020-10-20T07:48

2020-10-20T09:29

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Внутренние цены на подсолнечное масло в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> побили рекорд, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".Отмечается, что основным фактором, приведшим к подорожанию, стал скачок экспортных цен.Согласно материалам аналитического центра, резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло наметился на прошлой неделе, также выявлен быстрый рост экспортных котировок.Подчеркивается, что внутренние котировки подсолнечного масла стали выше на 6,6 процента. Таким образом, они побили рекорд и достигли уровня в 74 175 тысяч рублей за тонну (поставка — EXW, европейская часть России, с НДС). Также на 4,66 процента выросли цены на подсолнечник, тонна которого стала стоить 30 875 тысяч рублей (без НДС). Подсолнечное масло на экспорт, в свою очередь, подорожало на 3,78 процента до 960 долларов за тонну (поставка — FOB). Отмечается, что это произошло на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.В обзоре "Совэкона" утверждается, что ряд переработчиков стремились снизить закупочные цены на сырье, заявляя о больших запасах и достаточном предложении. Тем не менее уже во второй половине недели многие из них стали поднимать цены, которые выросли на две-четыре тысячи рублей за тонну неделя к неделе после недолгого падения.Аналитический центр добавил, что на рынке подсолнечника в целом прогнозируется сохранение "повышательной динамики". Это явление будет происходить на фоне побивших рекорд цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Также ожидается сдерживающий фактор, в частности укрепление рубля. Мешать росту цен будет и снижение мировых цен на пальмовое и соевое масло в последнее время."Совэкон" в начале этого месяца изменил прогноз сбора подсолнечника в Российской Федерации на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. В прошлом году сбор подсолнечника составил 15,4 миллиона тонн.

https://ria.ru/20201018/urozhay-1580194815.html

павел рябышев Ну если масло на экспорт продают дороже, то и внутреннему потребителю нужно заломить, чтоб не скучно было. Это Россия детка. Теперь понятно почему при росте цен на нефть- у нас никто и не думал понизить цены хоть на копейку. Ни какого регулирования рыночных отношений. А ну как спекулянты рупь прибыли не доберут и доширак жрать начнут. 122

Денис Летом покупал подсолнечное масло 75-85 руб за литр. Вчера обратил внимание, что те же бренды 100-105 руб. Что-то никак не 6%. 113

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика