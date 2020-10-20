https://ria.ru/20201020/podmoskove-1580625417.html
Эксперты рассказали, как ограничения повлияют на туризм в Подмосковье
Туроператоры рассказали, как усиление карантинных мер повлияют на туризм в Подмосковье, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:05
2020-10-20T16:05
2020-10-20T16:05
отдых
туры
туристы
туризм
коронавирус в россии
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, как усиление карантинных мер повлияют на туризм в Подмосковье, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53062.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Власти Московской области с 21 октября по 7 ноября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса. Будут запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, закрыты выставки, музеи, хотя можно будет гулять на территории дворцово-парковых комплексов и музеев-заповедников.Туроператоры, продающих путешествия по Подмосковью, отмечают, что сейчас в регионе наибольшим спросом пользуются не экскурсионные поездки, а отдых в санаториях и загородных отелях. А посещение музея – скорее приятное, чем необходимое дополнение, сказали в пресс-службе крупной туркомпании. К тому же сейчас, в эпоху пандемии, клиенты любые дополнительные ограничения воспринимают, как неизбежную примету времени и готовы адаптировать свой отдых в соответствии с меняющимися требованиями.Участники рынка говорят, что вернут клиентам деньги за туры, которые не смогут состояться, и планируют скорректировать экскурсионные программы, сделав упор на поездки в музеи соседних областей – во Владимир и другие города Золотого кольца.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, туры, туристы, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Туроператоры рассказали, как усиление карантинных мер повлияют на туризм в Подмосковье, сообщает
АТОР.
Власти Московской области с 21 октября по 7 ноября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса. Будут запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, закрыты выставки, музеи, хотя можно будет гулять на территории дворцово-парковых комплексов и музеев-заповедников.
Туроператоры, продающих путешествия по Подмосковью, отмечают, что сейчас в регионе наибольшим спросом пользуются не экскурсионные поездки, а отдых в санаториях и загородных отелях. А посещение музея – скорее приятное, чем необходимое дополнение, сказали в пресс-службе крупной туркомпании. К тому же сейчас, в эпоху пандемии, клиенты любые дополнительные ограничения воспринимают, как неизбежную примету времени и готовы адаптировать свой отдых в соответствии с меняющимися требованиями.
"Экскурсионный туризм в Подмосковье и без ограничений не в лучшей форме. Более того, высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то была бы катастрофа", – добавляет гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
Участники рынка говорят, что вернут клиентам деньги за туры, которые не смогут состояться, и планируют скорректировать экскурсионные программы, сделав упор на поездки в музеи соседних областей – во Владимир и другие города Золотого кольца.