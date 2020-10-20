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https://ria.ru/20201020/petrosyan-1580574260.html
"Мы были женаты": актер "Кривого зеркала" рассказал об уходе от Петросяна
Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "Россия 1", почему ушел из проекта и разошелся с артистом... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:22
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игорь христенко
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", почему ушел из проекта и разошелся с артистом <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Петросяном</a>.Христенко отметил, что проект "продержался" десять лет, но тем не менее, любой продукт, в том числе и сценические постановки, имеет свой жизненный срок. По словам артиста, он занимался своим делом, а Петросян "повел корабль, на котором был капитаном, в другое море".Актер заключил, что считает завершение своего участия в "Кривом зеркале" закономерным.
https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html
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игорь христенко, евгений петросян

"Мы были женаты": актер "Кривого зеркала" рассказал об уходе от Петросяна

03:22 20.10.2020 (обновлено: 17:28 20.10.2020)
 
© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "Россия 1", почему ушел из проекта и разошелся с артистом Евгением Петросяном.
"Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов", — пошутил артист в ответ на вопрос о причинах расставания со своим коллегой.
Христенко отметил, что проект "продержался" десять лет, но тем не менее, любой продукт, в том числе и сценические постановки, имеет свой жизненный срок. По словам артиста, он занимался своим делом, а Петросян "повел корабль, на котором был капитаном, в другое море".
Актер заключил, что считает завершение своего участия в "Кривом зеркале" закономерным.
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ШоубизИгорь ХристенкоЕвгений Петросян
 
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