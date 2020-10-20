https://ria.ru/20201020/petrosyan-1580574260.html

"Мы были женаты": актер "Кривого зеркала" рассказал об уходе от Петросяна

Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "Россия 1", почему ушел из проекта и разошелся с артистом... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:22

2020-10-20T03:22

2020-10-20T17:28

игорь христенко

шоубиз

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", почему ушел из проекта и разошелся с артистом <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгением Петросяном</a>.Христенко отметил, что проект "продержался" десять лет, но тем не менее, любой продукт, в том числе и сценические постановки, имеет свой жизненный срок. По словам артиста, он занимался своим делом, а Петросян "повел корабль, на котором был капитаном, в другое море".Актер заключил, что считает завершение своего участия в "Кривом зеркале" закономерным.

https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь христенко, евгений петросян