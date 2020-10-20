Мишустин назвал задачу правительства в пандемию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Все решения правительства во время пандемии коронавируса были подчинены задаче спасти жизни людей, именно это определило принимаемые меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все решения кабинета министров во время пандемии были подчинены одной задаче – спасти жизни людей. Именно это определило те меры, которые приняло правительство. Мы помогали тем, кто больше всего пострадал в этой ситуации. Это и сами люди, и бизнес, и целые отрасли экономики", - сказал он, выступая на Международном форуме инновационного развития "Открытые инновации".
Мишустин отметил, что коронавирус внезапно нанёс удар по всем странам.
"Отбирая самое ценное, что есть у каждого государства, – жизни его граждан. Серьёзные перемены происходят во всех сферах экономики. Казавшиеся ещё вчера абсолютно естественными тренды на глобализацию, открытость, гиперсвязанность нарушились. Экономическая изоляция, прерванные логистические и производственные цепочки, закрытые границы. Всё это требовало немедленной реакции", - сказал глава правительства России.
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