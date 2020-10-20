https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580649894.html

Мишустин назвал задачу правительства в пандемию

Все решения правительства во время пандемии коронавируса были подчинены задаче спасти жизни людей, именно это определило принимаемые меры, заявил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:27

2020-10-20T14:27

2020-10-20T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Все решения правительства во время пандемии коронавируса были подчинены задаче спасти жизни людей, именно это определило принимаемые меры, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Мишустин отметил, что коронавирус внезапно нанёс удар по всем странам."Отбирая самое ценное, что есть у каждого государства, – жизни его граждан. Серьёзные перемены происходят во всех сферах экономики. Казавшиеся ещё вчера абсолютно естественными тренды на глобализацию, открытость, гиперсвязанность нарушились. Экономическая изоляция, прерванные логистические и производственные цепочки, закрытые границы. Всё это требовало немедленной реакции", - сказал глава правительства России.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество