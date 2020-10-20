https://ria.ru/20201020/oruzhie-1580687485.html

США готовы к немедленным переговорам с Россией по ядерному оружию

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон благодарен Москве за желание добиться прогресса по теме ядерных вооружений и готов придать окончательную форму... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:53

2020-10-20T16:53

2020-10-20T16:53

россия

морган ортагус

государственный департамент сша

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1400x0_80_0_0_ebcb1dbf9f660a0f62945d252581e358.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявил, что Вашингтон благодарен <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за желание добиться прогресса по теме ядерных вооружений и готов придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию."Мы благодарны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов на то же самое", - заявила официальный представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил на прошлой неделе, что не хочет обсуждать это предложение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

3

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, морган ортагус, государственный департамент сша, сша, безопасность, в мире