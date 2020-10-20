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США готовы к немедленным переговорам с Россией по ядерному оружию
Госдепартамент США заявил, что Вашингтон благодарен Москве за желание добиться прогресса по теме ядерных вооружений и готов придать окончательную форму... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:53
2020-10-20T16:53
россия
морган ортагус
государственный департамент сша
сша
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявил, что Вашингтон благодарен <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за желание добиться прогресса по теме ядерных вооружений и готов придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию."Мы благодарны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов на то же самое", - заявила официальный представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>.Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил на прошлой неделе, что не хочет обсуждать это предложение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html
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россия
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РИА Новости
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россия, морган ортагус, государственный департамент сша, сша, безопасность, в мире

США готовы к немедленным переговорам с Россией по ядерному оружию

16:53 20.10.2020
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон благодарен Москве за желание добиться прогресса по теме ядерных вооружений и готов придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
"Мы благодарны Российской Федерации за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов на то же самое", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли.
Президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил на прошлой неделе, что не хочет обсуждать это предложение.
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РоссияМорган ОртагусГосударственный департамент СШАСШАБезопасностьВ мире
 
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