https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

Россияне запаслись наличными: как это скажется на курсе рубля

В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:05

депозиты

банки

вклады

центральный банк рф (цб рф)

экономический кризис

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, а не купюрами. Народ закрывает депозиты, которые не приносят доход, и перекладывает сбережения в валюту или под матрас. Стратегия понятная, хотя и не самая верная. Впрочем, в кеш уходят во многих странах. Но это может негативно сказаться на курсе национальной денежной единицы.Ушли в кешВ стране за год прибавилось 2,6 триллиона наличных рублей, это 25 процентов общей денежной массы. А сумма срочных депозитов, наоборот, сократилась — почти на полтриллиона. Что неудивительно: доходность упала, вклады уже не воспринимают как инструмент для накопления. Люди забирают деньги из банков.В апреле ключевую ставку снизили до 5,5 процента годовых, в июне — до 4,5, сейчас — 4,25. Рубль обесценивается. По данным ЦБ, реальный эффективный курс (с учетом инфляции) в сентябре снизился на 2,9 процента к доллару и на два — к евро. А за девять месяцев — на 15,2 процента.Но и это не предел. Так, еще во втором квартале Ассоциация банков России (АБР) предупредила, что доходность депозитов физлиц может и вовсе перейти в отрицательную зону. Политика низких процентных ставок, призванная снизить стоимость кредитования и поддержать бизнес в условиях пандемии, — одна из ключевых причин стремительного увеличения наличной денежной массы. И хотя объем депозитов сократился незначительно, новые денежные средства, полученные в последние несколько месяцев, россияне решили оставить при себе. Это пособия, субсидии, а также деньги, которые не удалось потратить на летний отпуск.Мировой трендНаличностью в период пандемии стремятся запастись не только в России, это общемировой тренд. Согласно исследованиям профессора Лондонской школы экономики Чарльза Гудхарта и независимого экономиста Джонатана Эшворта, спрос на купюры резко вырос в развитых и развивающихся странах. И это несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения сократить кеш до минимума и уход ретейлеров в онлайн.Так происходит в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии, Бразилии, Мексике, Индии и России."Гонка за кешем" стартовала, как только стало ясно: COVID-19 окажет масштабное и пагубное влияние на экономику. В марте, в разгар карантина, в США наличность подскочила в годовом исчислении на 12 процентов — выше, чем в кризис 2008-го. Bank of America сообщал о дефиците стодолларовых купюр в банкоматах, а в Европе чаще всего снимали банкноты номиналом в 200 евро. Это прямое следствие панических кризисных настроений: деньги всегда должны быть под рукой. "Механизм тот же, что и при ажиотажном спросе на гречку и товары первой необходимости, опустошившем полки магазинов на некоторое время", — отмечает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.Не доверяют банкамЕсть и другой фактор, тоже общемировой: все меньше доверия банкам. Еще в октябре прошлого года, задолго до пандемии, одна из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey предупреждала: более половины банков мира не переживут приближающийся кризис. В условиях отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны.Предсказаниям суждено сбыться. Чтобы поддержать экономику, многие ЦБ снизили ставки практически до нуля. В Японии, Швейцарии, Дании они вообще отрицательные. Высокая доходность выгодна банкам, поскольку позволяет выдавать более дорогие кредиты. Низкая — сводит прибыль на нет. С другой стороны, десятки тысяч компаний-заемщиков обанкротились или же готовятся к этому на фоне беспрецедентных глобальных ограничений. Кредиты им возвращать нечем. Банки, в свою очередь, теряют рентабельность и сталкиваются с нехваткой ликвидности. "Кроме того, в кризисные периоды кредитные организации ограничивают выдачу наличных в банкоматах. Это широко распространено. Вот и сейчас опасения заставляют россиян хранить деньги при себе — на всякий случай, чтобы не угодить в ситуацию, когда невозможно получить наличные", — отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина.Как отразится на рублеКак указывают эксперты, напрямую на курсе рубля это не отразится. Однако 80 процентов снимаемых средств обменивают на валюту. В доллар (подорожавший с 33 до 78 рублей за десять лет) активно перекладывают сбережения при первых признаках девальвации. И это не пойдет рублю на пользу.Санкционные риски тоже побуждают закупать валюту, и рубль продолжает слабеть.И все же курс контролирует ЦБ: у регулятора есть все необходимые для этого инструменты. Например, повышение учетной ставки снова сделает вклады привлекательными, и наличные опять польются на депозиты. В 2014-м увеличение ставки до 14 процентов практически сразу укрепило рубль. В десятках крупнейших банков доходность находилась на пике — в среднем 15,6 процента годовых. Однако растет просроченная кредитная задолженность, у банков образуются кассовые разрывы. Как предупредил ранее глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, в ближайшие три года закроются около ста отечественных финансовых организаций. Вывод депозитов расширяет зону риска.

https://ria.ru/20200810/1575507077.html

https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

vova537 Опять виноват Народ, а не люди которые бездарно управляют бюджетными средствами. Два кризиса, виноваты люди, а не бездарная мировая экономическая система. Которой все пользуются и раз за разом получают обвал. Говорят всё норм и опять тоже самое. Банки, которые сутками звонят и говорят возьмите кредит, 300, 500 тыс на мелкие расходы, говорят пусть у вас будут. Спрашиваешь, как отдавать, вроде кризис и проблемы с финансами, работу можно потерять, ну там типо 90 дней без процентов что-то придумаете. Летом и осенью, был типо бум по ипотеке, везде красивые цифры рисовали и всем кредиты раздавали, посмотрим чем это всё закончиться. 70

Сергей Петров Не врите, ничем россияне не запаслись, да и с чего запасаться если все в кредитах? 61

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депозиты, банки, вклады, центральный банк рф (цб рф), экономический кризис, экономика