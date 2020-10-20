https://ria.ru/20201020/kray-1579482561.html

"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

Село Уэлен — узкая вытянутая полоса земли шириной около трехсот метров. Самый восточный населённый пункт России и Евразии. С одной стороны — лагуна, с другой — ледяное Чукотское море. Во время штормов вода подтапливает лестницы зданий, на берег выносит тела китов и моржей. Одному богу известно, как село до сих пор не смыло водой.

2020-10-20T14:00

2020-10-20T14:00

2020-10-20T14:00

чукотский автономный округ

чукотское море

истории.doc

подкаст

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«Шаман вместо нотариуса». Жизнь самого восточного поселения России Село Уэлен — узкая вытянутая полоса земли шириной около трехсот метров. Самый восточный населённый пункт России и Евразии. С одной стороны — лагуна, с другой — ледяное Чукотское море. Во время штормов вода подтапливает лестницы зданий, на берег выносит тела китов и моржей. Одному богу известно, как село до сих пор не смыло водой.

Оказаться в Уэлене — то же, что и побывать на краю света. Если вы когда-нибудь соберетесь туда, будьте готовы из-за непогоды потратить на дорогу в одну сторону почти месяц.Первые люди поселились в этих краях несколько веков назад. Сейчас в Уэлене в основном живут чукчи. Корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова узнала, как проходит жизнь в самом восточном населённом пункте нашей страны.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D0%25252525B8%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BE%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B8%25252525D0%25252525B8-doc/id1438772766?mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2lzdG9yaWlfZG9jLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411659" target="_blank">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1471442?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/istorii-doc?referrer=appmetrica_tracking_id%252525253D458217871676345297%2525252526ym_tracking_id%252525253D2740185232193515434" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода Наталия Шашина, Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <a href="https://ankt.cc/rFPUtW" target="_blank">опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

чукотский автономный округ

чукотское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, чукотское море, аудио, подкаст