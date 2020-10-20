Круглый стол о парламентской кампании 2021 года для КПРФ
21 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о перспективах, проблемах и рисках КПРФ в парламентской кампании 2021 года.
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Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;
- политолог Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Коммунистическая партия Российской Федерации традиционно считается "партией номер два" в российской политике. Но в последние годы партия переживает определенный кризис. Сможет ли КПРФ увеличить отрыв от ЛДПР, подтвердив амбиции основной оппозиционной силы? Насколько реально преодоление "кризиса идей" и привлечение новых лиц для КПРФ в грядущей кампании? Насколько избиратель устал от КПРФ с "вечным" Геннадием Зюгановым во главе, и как коммунисты воспринимаются электоратом? Обострится ли борьба между потенциальными преемниками Зюганова в контексте избирательной кампании?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;
- политолог Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Коммунистическая партия Российской Федерации традиционно считается "партией номер два" в российской политике. Но в последние годы партия переживает определенный кризис. Сможет ли КПРФ увеличить отрыв от ЛДПР, подтвердив амбиции основной оппозиционной силы? Насколько реально преодоление "кризиса идей" и привлечение новых лиц для КПРФ в грядущей кампании? Насколько избиратель устал от КПРФ с "вечным" Геннадием Зюгановым во главе, и как коммунисты воспринимаются электоратом? Обострится ли борьба между потенциальными преемниками Зюганова в контексте избирательной кампании?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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