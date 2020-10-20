https://ria.ru/20201020/kprf-1580621086.html

Круглый стол о парламентской кампании 2021 года для КПРФ

21 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о перспективах, проблемах и рисках КПРФ в парламентской кампании 2021 года.

2020-10-20T12:25

2020-10-20T12:25

2020-10-20T12:25

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952946054.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;<br>- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;<br>- политолог Михаил КОВАЛЕВ;<br>- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;<br>- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;<br>- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.<br><br>Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ. <br><br>Коммунистическая партия Российской Федерации традиционно считается "партией номер два" в российской политике. Но в последние годы партия переживает определенный кризис. Сможет ли КПРФ увеличить отрыв от ЛДПР, подтвердив амбиции основной оппозиционной силы? Насколько реально преодоление "кризиса идей" и привлечение новых лиц для КПРФ в грядущей кампании? Насколько избиратель устал от КПРФ с "вечным" Геннадием Зюгановым во главе, и как коммунисты воспринимаются электоратом? Обострится ли борьба между потенциальными преемниками Зюганова в контексте избирательной кампании? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы