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https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580673687.html
В двух ивановских интернатах около 120 пациентов заразились коронавирусом
Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в Ивановской области заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:58
2020-10-20T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ивановская область
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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона.Как отмечают власти, заболевание у инфицированных протекает бессимптомно или в легкой форме. Все постояльцы интерната находятся под медицинским наблюдением, отделения работают в режиме обсерватора.По его данным, болезнь у инфицированных протекает тяжело, пациентов госпитализировали в ближайшие стационары – Кинешемскую ЦРБ и перепрофилированный корпус санатория "Решма". По остальным постояльцам тесты пока находятся в работе. Отделения в главном корпусе работают в режиме обсерватора.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область

В двух ивановских интернатах около 120 пациентов заразились коронавирусом

15:58 20.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в Ивановской области заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона.
"В отделении милосердия и в отделении №2 Ивановского психоневрологического интерната были зарегистрированы единичные случаи коронавирусной инфекции среди проживающих. Они были оперативно госпитализированы в стационары. В ходе обследования контактных лиц были выявлены 58 положительных результатов в одном отделении и 49 – в другом", - говорится в сообщении.
Пансионат - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Как отмечают власти, заболевание у инфицированных протекает бессимптомно или в легкой форме. Все постояльцы интерната находятся под медицинским наблюдением, отделения работают в режиме обсерватора.
"В Кинешемском психоневрологическом интернате "Новинки" также был зарегистрирован единичный случай коронавирусной инфекции среди проживающих. В ходе обследования контактных лиц были выявлены 11 положительных результатов", - информирует областное правительство.
По его данным, болезнь у инфицированных протекает тяжело, пациентов госпитализировали в ближайшие стационары – Кинешемскую ЦРБ и перепрофилированный корпус санатория "Решма". По остальным постояльцам тесты пока находятся в работе. Отделения в главном корпусе работают в режиме обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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