В двух ивановских интернатах около 120 пациентов заразились коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в Ивановской области заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона.
"В отделении милосердия и в отделении №2 Ивановского психоневрологического интерната были зарегистрированы единичные случаи коронавирусной инфекции среди проживающих. Они были оперативно госпитализированы в стационары. В ходе обследования контактных лиц были выявлены 58 положительных результатов в одном отделении и 49 – в другом", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, заболевание у инфицированных протекает бессимптомно или в легкой форме. Все постояльцы интерната находятся под медицинским наблюдением, отделения работают в режиме обсерватора.
"В Кинешемском психоневрологическом интернате "Новинки" также был зарегистрирован единичный случай коронавирусной инфекции среди проживающих. В ходе обследования контактных лиц были выявлены 11 положительных результатов", - информирует областное правительство.
По его данным, болезнь у инфицированных протекает тяжело, пациентов госпитализировали в ближайшие стационары – Кинешемскую ЦРБ и перепрофилированный корпус санатория "Решма". По остальным постояльцам тесты пока находятся в работе. Отделения в главном корпусе работают в режиме обсерватора.
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