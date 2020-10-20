https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580673687.html

В двух ивановских интернатах около 120 пациентов заразились коронавирусом

Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в Ивановской области заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:58

2020-10-20T15:58

2020-10-20T15:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ивановская область

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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Почти 120 пациентов двух психоневрологических интернатов в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> заразились коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник правительство региона.Как отмечают власти, заболевание у инфицированных протекает бессимптомно или в легкой форме. Все постояльцы интерната находятся под медицинским наблюдением, отделения работают в режиме обсерватора.По его данным, болезнь у инфицированных протекает тяжело, пациентов госпитализировали в ближайшие стационары – Кинешемскую ЦРБ и перепрофилированный корпус санатория "Решма". По остальным постояльцам тесты пока находятся в работе. Отделения в главном корпусе работают в режиме обсерватора.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580581998.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область