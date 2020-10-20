https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580635173.html

В России за сутки 9704 человека вылечились от коронавируса

За сутки в России выписаны 9 704 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 085 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:33

2020-10-20T13:33

2020-10-20T13:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 9 704 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 085 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество