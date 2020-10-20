https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580635173.html
В России за сутки 9704 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 9 704 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 085 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:33
2020-10-20T13:33
2020-10-20T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 9 704 человека после COVID-19, за все время выздоровели 1 085 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество