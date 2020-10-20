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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580634927.html
В России за сутки умерли 269 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 269 человек с COVID-19, за все время скончались 24 635 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:32
2020-10-20T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 269 человек с COVID-19, за все время скончались 24 635 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 49 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 38 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 13 - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 269 пациентов с коронавирусом

13:32 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За сутки в России умерли 269 человек с COVID-19, за все время скончались 24 635 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 269 летальных случаев... За весь период по России умерло 24 635 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 49 человек умерли в Москве, 38 - в Санкт-Петербурге, 13 - в Ростовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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