https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580634685.html

В Москве за сутки выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили почти пять тысяч новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:32

2020-10-20T13:32

2020-10-20T14:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявили почти пять тысяч новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Всего зафиксировано 4999 инфицированных — это меньше, чем днем ранее, когда показатель достиг 5376 случаев. Умерли за сутки 49 человек, выписались из больниц — 1960.Столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнил, что среди заболевших 43,1 процента — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4 процента — от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет. Людей старше 80 лет — 4,5 процента, а еще 11,4 процента составляют дети.Госпитализация за последние сутки потребовалась 1245 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах остаются 323 человека.В целом в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 362 тысячи, более шести тысяч человек умерли, 277 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество