Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201020/khudozhestvennyy-1580685997.html
Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации
Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:52
2020-10-20T18:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
лев толстой (писатель)
сергей эйзенштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580684884_0:112:1080:720_1400x0_80_0_0_23a96507e566fc0e9c9a62251c0d7244.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе.Можно увидеть отреставрированные маскароны (декоративные элементы в виде человеческих лиц или масок), надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и прежнее название-вывеску "Художественный электро-театръ".Проектом занимались несколько архитектурных бюро, уточнили в пресс-службе.Так, немцы merz merz разработали концепцию. Они специализируются на реставрации исторических памятников, среди которых Государственная опера и Старая национальная галерея в Берлине. За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, оно регулярно входит в рейтинги лучших европейских дизайнеров. Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало работы над его реализацией."Художественный" помнит, как приходили Лев Толстой и Сергей Эйзенштейн. Нашей задачей было сохранить эту память", — уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201019/zolotaya-maska-1580496818.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580684884_120:0:1080:720_1400x0_80_0_0_4b2dd83c837efe903bb87412e88df58c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, лев толстой (писатель), сергей эйзенштейн

Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации

17:52 20.10.2020 (обновлено: 18:18 20.10.2020)
 
© Фото : @cinema1909/InstagramФасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации в Москве
Фасад кинотеатра Художественный открыли после реставрации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : @cinema1909/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе.
Можно увидеть отреставрированные маскароны (декоративные элементы в виде человеческих лиц или масок), надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и прежнее название-вывеску "Художественный электро-театръ".
Проектом занимались несколько архитектурных бюро, уточнили в пресс-службе.
Так, немцы merz merz разработали концепцию. Они специализируются на реставрации исторических памятников, среди которых Государственная опера и Старая национальная галерея в Берлине.
За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, оно регулярно входит в рейтинги лучших европейских дизайнеров.
Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало работы над его реализацией.
"Художественный" помнит, как приходили Лев Толстой и Сергей Эйзенштейн. Нашей задачей было сохранить эту память", — уточнили в пресс-службе.
Спектакль Иранская конференция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 15:23Культура
Показы спектаклей "Золотой маски" пройдут в кинотеатрах по всей стране
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЛев Толстой (писатель)Сергей Эйзенштейн
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
22:53СМИ: в Париже отпустили шестерых задержанных после убийства учителя
22:41В Армении назвали военные действия Азербайджана в Карабахе позором
Лента новостейМолния