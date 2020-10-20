https://ria.ru/20201020/khudozhestvennyy-1580685997.html
Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации
Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:52
2020-10-20T17:52
2020-10-20T18:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
лев толстой (писатель)
сергей эйзенштейн
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе.Можно увидеть отреставрированные маскароны (декоративные элементы в виде человеческих лиц или масок), надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и прежнее название-вывеску "Художественный электро-театръ".Проектом занимались несколько архитектурных бюро, уточнили в пресс-службе.Так, немцы merz merz разработали концепцию. Они специализируются на реставрации исторических памятников, среди которых Государственная опера и Старая национальная галерея в Берлине. За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, оно регулярно входит в рейтинги лучших европейских дизайнеров. Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало работы над его реализацией."Художественный" помнит, как приходили Лев Толстой и Сергей Эйзенштейн. Нашей задачей было сохранить эту память", — уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201019/zolotaya-maska-1580496818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, лев толстой (писатель), сергей эйзенштейн
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе.
Можно увидеть отреставрированные маскароны (декоративные элементы в виде человеческих лиц или масок), надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и прежнее название-вывеску "Художественный электро-театръ".
Проектом занимались несколько архитектурных бюро, уточнили в пресс-службе.
Так, немцы merz merz разработали концепцию. Они специализируются на реставрации исторических памятников, среди которых Государственная опера и Старая национальная галерея в Берлине.
За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, оно регулярно входит в рейтинги лучших европейских дизайнеров.
Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало работы над его реализацией.
"Художественный" помнит, как приходили Лев Толстой и Сергей Эйзенштейн. Нашей задачей было сохранить эту память", — уточнили в пресс-службе.