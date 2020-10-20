https://ria.ru/20201020/kaspiysk-1580544419.html
"Тело нашли в сумке": что случилось с пропавшей в Каспийске школьницей
Прерванный телефонный разговор, тело в дорожной сумке и ни одного свидетеля — в Дагестане задержали 36-летнего Магомеда Мирзалибагандова, подозреваемого в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:00
2020-10-20T08:00
2020-10-20T11:33
следственный комитет россии (ск рф)
москва
каспийск
убийство
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Прерванный телефонный разговор, тело в дорожной сумке и ни одного свидетеля — в Дагестане задержали 36-летнего Магомеда Мирзалибагандова, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Он уже во всем сознался и показал, как расправлялся с ребенком и заметал следы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Не дошла до магазинаОколо 11 часов утра 29 июля 2018-го Пятимат (имя несовершеннолетней изменено) ушла за хлебом и не вернулась. Встревоженные родители позвонили ей на сотовый. Дочь ответила и сказала, что скоро будет дома, но ее голос показался отцу крайне взволнованным. Внезапно связь оборвалась, больше абонент в сети не появлялся.Родители обратились в полицию. К вечеру школьницу искали все родственники, друзья и сотни жителей Каспийска. Фотографию пропавшей показали по всем телеканалам, в город стягивались волонтеры со всего Дагестана и из других регионов страны.Через несколько дней поисками занимались около двух тысяч добровольцев. Проверяли заброшенные здания, окрестные леса, колодцы. К сотрудникам СК и МВД подключились оперативники ФСБ. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего".Следователи тщательно изучили предполагаемый маршрут девочки и поняли, что ее похитили практически у дома. Ситуация осложнялась тем, что свидетелей не было, а на проспекте Омарова мало камер наружного видеонаблюдения."Узнал из новостей"Следствие рассматривало несколько основных версий: месть, похищение с целью выкупа и убийство, совершенное сексуальным маньяком. Первая отпала довольно быстро: родители заявили, что врагов у них нет и угроз ни от кого не поступало.Мать девочки через журналистов обратилась к гипотетическим похитителям. Выразила готовность забрать заявление из полиции при условии, что те отпустят ребенка, не причинив ему вреда."В августе 2018-го двое неизвестных потребовали у родственников пропавшей деньги за информацию о ее местонахождении, — объясняет РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Один из них оказался жителем села Леваши. Туда сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы".Выяснилось, что деньги, а именно два миллиона рублей, у родителей вымогали 34-летний Магомед Мирзалибагандов и его друг Ислам Магомедов. Против обоих возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Мирзалибагандов сознался в вымогательстве и сказал, что о пропавшей девочке узнал из новостей. Позже, во время судебного заседания, он пожаловался, что полицейские продержали его двое суток в отделе и избили. Якобы настолько сильно, что он три дня пролежал в коме в больнице. В апреле 2019-го Каспийский районный суд приговорил Мирзалибагандова к двум годам колонии общего режима. Минувшим летом он освободился и устроился на стройку. "В последнее время Магомед жил в Каспийске, — сообщил житель Левашей, пожелавший остаться неназванным. — В селе у него осталось много родственников. Причем семья довольно благополучная и состоятельная. Один его дядя занимается строительством, другой работает в газовом хозяйстве. У самого Магомеда, как мне кажется, были небольшие психические отклонения. Не знаю, состоит он на учете или нет, но вел себя порой неадекватно".Известно, что Мирзалибагандов был холост, не имел детей, а до переезда в Каспийск жил с матерью и отцом. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, он страдает эпилепсией и имеет признаки органического расстройства личности. Что, впрочем, не лишает его способности адекватно оценивать реальность и осознавать опасность своих действий. Генотип убийцыТем временем поиски Пятимат зашли в тупик. Надежда найти девочку живой таяла с каждым днем, волонтеры разъезжались. Спустя примерно полтора месяца после исчезновения ее тело обнаружили в сточной канаве на улице Ленина — всего в нескольких сотнях метров от дома. Убийца отнес туда останки в большой дорожной сумке.Труп сильно разложился, личность установили с помощью генетической экспертизы. Все это время родители девочки надеялись на лучшее и категорически отказывались верить, что в сумке нашли их дочь. Чтобы установить характер травм и повреждений, судебным медикам понадобилось несколько месяцев. В итоге к статье "Убийство" добавилась еще одна — "Изнасилование".Оперативники проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления, но безрезультатно. Расследование забуксовало. В интернете даже опубликовали петицию с требованием передать все материалы в Москву — в Центральный аппарат СК России. Но вскоре у дагестанских следователей появилась улика: эксперты определили генотип убийцы.ДНК-профиль совпал с 36-летним жителем села Леваши — тем самым Магомедом Мирзалибагандовым. По данным источника, он признался, что похитил ребенка ради выкупа. Однако, узнав о масштабных поисках, испугался сурового наказания и решил замести следы: убил девочку и спрятал тело в колодце. Так это или нет, выяснят следователи. По сообщению СК, подозреваемый продемонстрировал в следственном эксперименте, как именно расправлялся со школьницей и избавлялся от тела. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. С учетом тяжести преступления, вероятно, это будет заключение под стражу. В дальнейшем жителю Дагестана грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, если его вину докажут в суде.
https://ria.ru/20191212/1562284885.html
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html
https://ria.ru/20200728/1574998533.html
Fedor Grojs
Животное! Как же его выпустили на свободу! Кастрировать таких нужно сразу же!
55
Vladidmir Kanygin
Там вместо закона только деньги, поэтому выпускают .Безнаказанность толкает к следующим преступлениям. Может действительно их может держать в уезде только шариат: рубить руки и башки.
32
7
москва
каспийск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, каспийск, убийство, происшествия
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Прерванный телефонный разговор, тело в дорожной сумке и ни одного свидетеля — в Дагестане задержали 36-летнего Магомеда Мирзалибагандова, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. Он уже во всем сознался и показал, как расправлялся с ребенком и заметал следы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Не дошла до магазина
Около 11 часов утра 29 июля 2018-го Пятимат (имя несовершеннолетней изменено) ушла за хлебом и не вернулась. Встревоженные родители позвонили ей на сотовый. Дочь ответила и сказала, что скоро будет дома, но ее голос показался отцу крайне взволнованным. Внезапно связь оборвалась, больше абонент в сети не появлялся.
Родители обратились в полицию. К вечеру школьницу искали все родственники, друзья и сотни жителей Каспийска. Фотографию пропавшей показали по всем телеканалам, в город стягивались волонтеры со всего Дагестана и из других регионов страны.
Через несколько дней поисками занимались около двух тысяч добровольцев. Проверяли заброшенные здания, окрестные леса, колодцы. К сотрудникам СК и МВД подключились оперативники ФСБ. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего".
Следователи тщательно изучили предполагаемый маршрут девочки и поняли, что ее похитили практически у дома. Ситуация осложнялась тем, что свидетелей не было, а на проспекте Омарова мало камер наружного видеонаблюдения.
"Узнал из новостей"
Следствие рассматривало несколько основных версий: месть, похищение с целью выкупа и убийство, совершенное сексуальным маньяком. Первая отпала довольно быстро: родители заявили, что врагов у них нет и угроз ни от кого не поступало.
Мать девочки через журналистов обратилась к гипотетическим похитителям. Выразила готовность забрать заявление из полиции при условии, что те отпустят ребенка, не причинив ему вреда.
"В августе 2018-го двое неизвестных потребовали у родственников пропавшей деньги за информацию о ее местонахождении, — объясняет РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Один из них оказался жителем села Леваши. Туда сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы".
Выяснилось, что деньги, а именно два миллиона рублей, у родителей вымогали 34-летний Магомед Мирзалибагандов и его друг Ислам Магомедов. Против обоих возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Мирзалибагандов сознался в вымогательстве и сказал, что о пропавшей девочке узнал из новостей.
Позже, во время судебного заседания, он пожаловался, что полицейские продержали его двое суток в отделе и избили. Якобы настолько сильно, что он три дня пролежал в коме в больнице. В апреле 2019-го Каспийский районный суд приговорил Мирзалибагандова к двум годам колонии общего режима. Минувшим летом он освободился и устроился на стройку.
"В последнее время Магомед жил в Каспийске, — сообщил житель Левашей, пожелавший остаться неназванным. — В селе у него осталось много родственников. Причем семья довольно благополучная и состоятельная. Один его дядя занимается строительством, другой работает в газовом хозяйстве. У самого Магомеда, как мне кажется, были небольшие психические отклонения. Не знаю, состоит он на учете или нет, но вел себя порой неадекватно".
Известно, что Мирзалибагандов был холост, не имел детей, а до переезда в Каспийск жил с матерью и отцом. Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, он страдает эпилепсией и имеет признаки органического расстройства личности. Что, впрочем, не лишает его способности адекватно оценивать реальность и осознавать опасность своих действий.
Генотип убийцы
Тем временем поиски Пятимат зашли в тупик. Надежда найти девочку живой таяла с каждым днем, волонтеры разъезжались. Спустя примерно полтора месяца после исчезновения ее тело обнаружили в сточной канаве на улице Ленина — всего в нескольких сотнях метров от дома. Убийца отнес туда останки в большой дорожной сумке.
Труп сильно разложился, личность установили с помощью генетической экспертизы. Все это время родители девочки надеялись на лучшее и категорически отказывались верить, что в сумке нашли их дочь.
Чтобы установить характер травм и повреждений, судебным медикам понадобилось несколько месяцев. В итоге к статье "Убийство" добавилась еще одна — "Изнасилование".
Оперативники проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления, но безрезультатно. Расследование забуксовало. В интернете даже опубликовали петицию с требованием передать все материалы в Москву — в Центральный аппарат СК России. Но вскоре у дагестанских следователей появилась улика: эксперты определили генотип убийцы.
ДНК-профиль совпал с 36-летним жителем села Леваши — тем самым Магомедом Мирзалибагандовым. По данным источника, он признался, что похитил ребенка ради выкупа. Однако, узнав о масштабных поисках, испугался сурового наказания и решил замести следы: убил девочку и спрятал тело в колодце. Так это или нет, выяснят следователи.
По сообщению СК, подозреваемый продемонстрировал в следственном эксперименте, как именно расправлялся со школьницей и избавлялся от тела. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. С учетом тяжести преступления, вероятно, это будет заключение под стражу. В дальнейшем жителю Дагестана грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, если его вину докажут в суде.