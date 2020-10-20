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Медведев призвал создать систему быстрой защиты от новых инфекций
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:55
2020-10-20T18:17
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с инфекциями.Медведев отметил, что инфекции и вирусы всегда находились рядом с человеком, проблемы возникали и раньше, но необходимо к этому готовиться.
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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

Медведев призвал создать систему быстрой защиты от новых инфекций

15:55 20.10.2020 (обновлено: 18:17 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с инфекциями.
"Нам нужно использовать имеющиеся механизмы защиты и создать такую систему, вот на этом я хочу сделать специальный акцент, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму, и в то же время эффективно защищаться от новых угроз", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.
Медведев отметил, что инфекции и вирусы всегда находились рядом с человеком, проблемы возникали и раньше, но необходимо к этому готовиться.
 
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
 
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