https://ria.ru/20201020/infektsii-1580672843.html

Медведев призвал создать систему быстрой защиты от новых инфекций

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:55

2020-10-20T15:55

2020-10-20T18:17

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с инфекциями.Медведев отметил, что инфекции и вирусы всегда находились рядом с человеком, проблемы возникали и раньше, но необходимо к этому готовиться.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, общество