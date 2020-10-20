Медведев призвал создать систему быстрой защиты от новых инфекций
15:55 20.10.2020 (обновлено: 18:17 20.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с инфекциями.
"Нам нужно использовать имеющиеся механизмы защиты и создать такую систему, вот на этом я хочу сделать специальный акцент, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму, и в то же время эффективно защищаться от новых угроз", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.
Медведев отметил, что инфекции и вирусы всегда находились рядом с человеком, проблемы возникали и раньше, но необходимо к этому готовиться.