https://ria.ru/20201020/gibel-1580652900.html
Источник: в Москве нашли тело студента МИФИ
Тело студента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ нашли рядом с общежитием в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:36
2020-10-20T14:36
2020-10-20T14:37
московский инженерно-физический институт
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Тело студента Национального исследовательского ядерного университета <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> нашли рядом с общежитием в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2 обнаружено тело молодого человека.Также собеседник отметил, что предсмертной записки при студенте и у него дома не обнаружено.
https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский инженерно-физический институт, москва, происшествия