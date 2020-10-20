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Источник: в Москве нашли тело студента МИФИ
Тело студента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ нашли рядом с общежитием в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:36
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московский инженерно-физический институт
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Тело студента Национального исследовательского ядерного университета <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> нашли рядом с общежитием в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2 обнаружено тело молодого человека.Также собеседник отметил, что предсмертной записки при студенте и у него дома не обнаружено.
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Новости
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московский инженерно-физический институт, москва, происшествия

Источник: в Москве нашли тело студента МИФИ

14:36 20.10.2020 (обновлено: 14:37 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тело студента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ нашли рядом с общежитием в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2 обнаружено тело молодого человека.
"Погибший - студент МИФИ, ему было 20 лет. Тело обнаружили в районе семи утра", - сообщил он.
Также собеседник отметил, что предсмертной записки при студенте и у него дома не обнаружено.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Источник: в Москве студент МАИ совершил самоубийство в общежитии
 
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Московский инженерно-физический институтМоскваПроисшествия
 
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