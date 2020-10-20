https://ria.ru/20201020/gibel-1580652900.html

Источник: в Москве нашли тело студента МИФИ

Тело студента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ нашли рядом с общежитием в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:36

2020-10-20T14:36

2020-10-20T14:37

московский инженерно-физический институт

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Тело студента Национального исследовательского ядерного университета <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> нашли рядом с общежитием в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что рядом со зданием по адресу улица Москворечье, дом 2, корпус 2 обнаружено тело молодого человека.Также собеседник отметил, что предсмертной записки при студенте и у него дома не обнаружено.

https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский инженерно-физический институт, москва, происшествия